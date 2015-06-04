大鹰派松口了！Fed布拉德称推迟升息合适

美联储内部的大鹰派——美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周三(6月4日)称，近期数据一直在变弱，市场推后政策紧缩日期的预期是合适的。

美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周三(6月4日)表达了对美国经济近期前景的担忧，呼应了美联储(FED)官员对经济前景的谨慎看法。同时他认为近期数据一直在变弱，市场推后政策紧缩日期的预期是合适的。

布拉德被视为是美联储内部的大鹰派，他此前曾一再表示，美联储在退出宽松货币政策进程中过于耐心。此次讲话听上去要较之前更加谨慎，他指零售销售等消费者数据，较预期来的疲弱，令人担心美国经济。遗憾的是，布拉德今年在FOMC没有投票权。

布拉德表示，从大的方面来说美联储应该已经令货币政策正常化。不过第一季度GDP数据表现负面，似乎令其有关升息时机的态度不那么强硬。鉴于春季的数据一直更弱，我认为市场预期的转变是完全合适的

他指出，既然我们取决于数据，所以必须留意最新的数据情况。需要通过未来的数据来证实第二季度形势有所反弹。

不过，他也指出，从大局来看，劳动力市场几乎完全正常化。通胀虽然低于目标但距离目标不是太远。

布拉德称，“我认为这些都是暂时的，今年稍后的数据会更加强劲，这也能令我们继续货币政策正常化进程。”

布兰德强调，第一季GDP表现负面多因恶劣天气等暂时性因素影响，但指有必要看到更强劲的数据，方能支持在6月升息。

美联储定于6月16-17日召开下次政策会议。美联储此前曾指不乏6月升息的可能，不过因数据疲弱，这一可能性已经大幅减弱。