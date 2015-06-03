全球国债收益率提升压制市场人气 亚太股市普遍回落

亚太地区股市周三(6月3日)盘中走软，全球债市收益率普遍飙升削弱了高风险资产的吸引力，而欧元在高位持稳，此前受乐观欧元区通胀数据和希腊有望与债权人达成协议的预期提振大涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微涨0.3%，澳洲股市跌0.8%；印尼股市也有所下滑。日本及中国股市也在近期大涨后遭遇结利盘打压而下滑。

隔夜美国公债收益率飙升至两周高点，此前欧元区通胀数据好于预期，提振德债收益率大涨。欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.3%，高于预期的上升0.2%。

国债收益率上涨往往打击股票相对于债券的吸引力，上月全球债市挫跌时就是这样。

日本股市周三盘中走软，因为在市场创下30多年来最长连涨期后，投资者锁定获利；由于债券收益率上升，对利率敏感的类股跌幅最大。

日经225指数盘中跌0.5%，至20,449.20点。该指数此前连续12个交易日上涨，创1988年以来最长连涨期。东证股价指数跌0.3%，至1,668.96点。

日本及全球公债收益率上升打击了对利率敏感的股票，如房地产类股和电力类股。

投资者在全球市场重大事件之前了结获利，其中包括当前的希腊与债权人救助计划谈判、周三的欧洲央行政策会议，以及定于周五出炉的美国非农就业数据。但很多市场参与者认为，日本股市可能会得到很好支撑，因寄望日本企业将通过股票回购和提高派息等方式提高股东回报。日元走贬料也会提升出口商获利。

中国市场方面，周三早盘，沪指高开围绕4900点上下整荡，临近午盘快速跳水逾1%，失守4900点，考验4800点支撑；盘面上，题材股冲高回落，权重股低迷。

沪指早收盘报4860.58点，跌幅1.02%。两市逾百股涨停。板块方面，次新股、铁路基建、互联网、宽带提速、智能机器、电商、酒店餐饮涨幅靠前，核电、基因测序、飞机制造、环保跌幅靠前。