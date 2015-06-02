央行PSL操作消息扶助银行间债市 流动性宽裕环境不改

受中国央行进行抵押补充贷款(PSL)并调降利率消息带动，银行间债市周二(6月2日)现券收益率和利率互换双双下探。PSL对长期资金预期的稳定作用令此前表现欠佳的长债情绪有所改善，国债期货也止住周一大跌并转为上涨。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价在4.0800%/4.0600%，周一尾盘为4.1500%/4.1200%。

国债期货中，五年期主力合约TF1509早盘收报95.840元人民币，较周一结算价涨0.41%；10年期T1509收报94.655元，较周一结算价上涨0.55%。

交易员指出，现券收益率早盘探底后小幅反弹，显示市场做多热情并不十分强烈，最新较周一收盘跌约5-6个基点，利率互换(IRS)亦录得类似跌幅。

两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。

不过也有市场人士指出，从收益率先下后小涨来看，其下行步伐并不算特别稳固。加之新股发行对近期资金面造成一定扰动，现券向好势头的持续性还需要再观察。

新债方面，国开行招标的一至10年五期债结果均低于预期，其中七年和10年表现略好。至于重庆市招标的四期一般地方政府债，各期限利率依旧落在投标区间下限，未有更多新意。

与此同时，银行间市场主要回购利率稳中略升；其中跨IPO申购周期的7天回购反弹幅度稍大，但市场资金供给仍较为充裕，在中长期乐观预期的支撑下，流动性宽松大局不改。

交易员并指出，每逢IPO申购周期，非银机构质押信用债融资的需求都随之高涨，其融入难度及价格都偏高，对加权利率水平的拉抬作用明显，在IPO扰动过后，短期回购利率料重归低位窄幅波动的局面。