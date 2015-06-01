薪资上涨美国人不愿消费 美元高位遭遇狙击

周一(6月1日)纽约早盘，美元指数下滑，日内公布的美国4月个人消费支出(PCE)月率持平，表现不及市场预期，是自1月份以来表现最差的一个月，原因是美国人增加了储蓄，显示消费者对经济前景依然持谨慎态度。

由于美国民众的储蓄走高，4月消费支出意外停滞。今天的报告表明，在经济产出中占比最大的消费支出意外停滞，世界第一大经济体在经历年初的趋缓之后，重拾强劲的复苏势头恐怕仍需更多的时间。

报告还显示，美国4月个人收入经季调后月率增长0.4%，个人储蓄率从3月的5.2%上升至5.6%。

尽管薪资加速增长，但是民众却变得更加不愿意消费，他们更倾向于偿还债务和平衡家庭资产负债表。按照美联储官员的预计，占经济产出70%的消费支出，务必持续性改善，才能确保经济增长。

路透社评美国4月核心PCE物价指数年率称，“此次数据表现不及预期，录得2009年末以来最小增幅且核心PCE年率已经连续36个月低于2%通胀目标；而这主要是由于家庭购买汽车量大幅减少并将多余的钱用来存储蓄使得消费依旧不景气，此次数据表明美国经济增速在第二季度初始有所放缓。”

华尔街日报评美国4月个人支出称，“美国消费者支出占经济产出比重超过三分之二，是经济增长关键驱动力；但尽管近来美国摆脱恶劣天气状况，就业市场正创造更多工作岗位，且汽油价格也远低于一年前水平，但消费者却没有加大支出力度，近几月来美国民众显然倾向将节省的开支用于储蓄。”

Pioneer Investment Inc.驻波士顿的外汇策略主管Paresh Upadhyaya称，外汇基金在4月份和进入5月份后表现不佳，但是真正的表现不佳是美元多头在放弃。

但摩根士丹利(Morgan Stanley)的外汇策略师负责人Ian Stannard表示，“最近的美元汇率的上修在我们看来证明了市场的判断错误，美元已经回归到长期上升趋势之中。”

北京时间22:03，美元指数报97.28。