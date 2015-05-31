告别“黑色五月” 黄金前景迷雾重重

金市概述

国际现货黄金月日当周累计下跌15.80美元，跌幅1.31%，收报1190.10美元/盎司，最高上探1208.60美元/盎司，最低下探1180.10美元/盎司。金价因周一欧美市场假期休市整体波动有限。周二出现小幅回调，主要是因美联储(FED)官员费希尔和梅斯特纷纷发表了讲话，对加息预期相对保守。在本周接下来的两个交易日下跌并小幅承压，随着美国经济数据从一季度的低迷状态转好，且市场预期美联储年内升息又一次升温，持续施压金价。同时由于希腊方面称已经开始与欧洲国际债权人起草援助协议，使得市场风险情绪进一步回落，金价反弹乏力。金价从周四触及的两周半低位反弹出现小涨，受助于美元走软以及希腊债务磋商的不确定性。不过金市仍然承压，因预期美联储可能不久将升息。升息前景使黄金可能连续第二周走低。升息将推高美元，并导致持有黄金这一无息产品的机会成本增加。

据彭博社周五(5月29日)公布的调查显示，在接受调查的20位黄金交易商及分析师中，7人看涨(35%)，10人看空(50%)，3人看平(15%)。

据Kicto调查结果显示，本周接受调查的33位市场专业人士中，20位作出了回复，其中13人(65%)看涨，3人(15%)看跌，4人(20%)看平。市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

当前基本面格局

美数据有喜有忧

美国商务部(DOC)周二(5月26日)公布的数据显示，美国4月耐用品订单环比下降0.5%，预期下降0.5%，3月增幅由4.0%修正为5.1%。4月扣除运输类耐用品订单环比增长0.5%，预期增长0.3%，3月由环比下降0.2%修正为增长0.6%。4月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比增长1.0%，预期增长0.3%，3月由环比下降0.5%修正为增长1.5%。4月美国耐用品订单总体增长较3月明显回落，但不计飞机这种波动影响极大的订单在内，4月非国防类耐用品订单增幅超预期，而且3月由负增长上修为正增长，释放了美国企业投资明显回升的好消息。

彭博首席美国经济学家Carl Riccadonna认为，美国4月份耐用品订单数据显示，制造业在过去两个季度的颓势可能在触底反弹。交通运输订单疲态令整体数据承压，但数据细节显示近期到中期的制造业活动令人鼓舞。订单数据整体强于出货数据，因此这可能会意味着工厂产值到季末会加速。

美国商务部(DOC)周二公布的数据显示，美国4月新屋销售年化月率增长6.8%，预期增长5.0%，前值修正为下跌10.0%。这表明新屋销售的反弹，可能助力美国二季度经济复苏。报告还显示，新屋房价和库存几乎没有出现变化。

路透社对此评论称，美国此次新屋销售数据好于预期，表明房市复苏正获得牵引力；多数经济学家认为房价将从低迷的制造业部门接过接力棒，这将有助于推动今年的经济增速；但需要注意的是，当前成屋供应仍不及之前房地产繁荣时期一半水平，房地产商仍需要加强建设。

美国劳工部(DOL)周四(5月28日)公布的数据显示，美国5月23日当周季调后初请失业金人数增加0.7万至28.2万，预期27.0万，前值修正为27.5万人。同时据最新的一份统计报告显示，美国上周初请失业金人数为28.2万，已经连续12周处于30万人下方，这表明虽然在经历一季度的意外疲软之后，世界第一大经济体复苏仍然缓慢反弹，但是劳动力市场目前仍然稳健改善。

华尔街日报点评称，此次美国4月成屋签约销售好于预期，已经连续4个月录得上升，创9年以来最高水平，这主要得益于稳定的就业增长的持续推动，以及东北部、中西部及南部的成屋签约出现激增，表明当前美国房地产市场需求日益稳固。

美国周五公布的数据显示，美国一季度实际GDP年化季率修正值-0.7%，预期-0.8%，前值0.2%。分析指出，此次GDP修正值略好于预期但整体表现不佳，受恶劣天气及强势美元拖累出口的影响，第一季度进口远大于出口导致财政赤字扩大，此外加上消费者信心不足使得需求减少，整体造成第一季度经济异常疲软，而周五数据修正为负值或延迟美联储加息。

硅谷银行的高级外汇交易员Minh Trang说，周五的国内生产总值基本还是在预料之中，很难引发太大的市场回应。美国经济在过去五年中，三次在第一季度有不同程度的萎缩。现在的市场焦点将是下周五的5月非农就业数据。经济学家普遍预期，届时的劳工部报告会显示当月有21.8万新增就业人口。

希腊债局一波三折

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周一(5月25日)重申，其将努力偿还这笔贷款，并对及时与债权方达成协议避免违约有信心，预计在6月5日前能够达成协议。此言论在德国获得正面响应，而德国是希腊的最大债权人，也是在希腊与欧盟和IMF债权人之间旷日持久的救助谈判中，对希腊批评最严厉的国家之一。该国一位高级官员周二表示，希腊昨天表明有意在6月5日偿还IMF的3亿欧元，如果这是真的，这令人振奋，并有理由相信在6月5日前后不会讨论违约情形。

希腊政府周三(5月27日)发布一份声明称，已经与国际债权人开始起草初步协议。据一封发送给媒体的电子邮件显示，协议将设定较低的基本预算盈余、调整消费税并改革养老金体系。希腊经济部长史塔沙基斯(George Stathakis)表示，希腊及其国际债权人在以改革换现金的谈判中，在几个关键点上已经有交集，但在达成协议之前还有一些分歧需要弥合。希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)向记者们表示，即将取得一个解决方案。

欧元区官员周四称，若希腊下周底前仍不能与债权人就改革换现金计划大纲达成一致，希腊将无法获得当前救助计划下的救助款。代表希腊的债权人的机构—欧盟委员会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)向路透透露，希腊谈判进展太慢，离达成协议仍有较长距离。而争议的焦点仍集中在希腊养老金改革、劳动力市场自由化和雅典需要出售更多的国有资产来筹集现金。

当前技术面分析

日线图上，现货黄金隔夜收平，形成十字星，收于1187.80美元；短期均线已经开始拐头向下，8日均线已下破34日均线，或进一步对价格施压。指标上看，MACD绿色动能柱持平，双线零位上方回落；KD指标双线于50上方形成死叉，K线已触及20水平位；RSI指标50下方走平。

黄金最终在1188水平企稳。过去两周金价陷入1180-1232震荡区间。当金价企稳在1200关口(50%回撤位和21日移动均线)上方时，曾对黄金持乐观预期。但目前金价倾向于下行风险，但整体结构依旧维持在过去两个月的1171-1232或者1180-1225区间。若金价跌破1171，则黄金跌势可能延续至3月低位1144。

机构黄金点评

巴克莱资本(Barclays Capital)的分析师们表示，投资者担心美联储在9月份开始加息，以致黄金市场在今年三季度遭遇最为疲软的一个季度，但届时的跌幅恐有限，毕竟黄金市场届时将会迎来强劲的季节性消费需求，随着黄金市场步入季节性缓慢运行阶段，实物黄金需求可能会提供缩水版缓冲。一旦美国联邦公开市场委员会最终开始加息，可能会在年底前加息两次，那将帮助美元走强，进而伤及黄金价格。并预计今年全年黄金均价为1183.00美元/盎司，其中二季度均价料为1190.00美元/盎司。

高盛(Goldman Sachs)指出，受美联储(Fed)升息影响，美元料将继续保持强劲，金价将进一步走低。美元料将继续强劲，美联储逐步升息将会使得金价进一步走低。目前3个月金价预期为1180美元/盎司，6个月金价预期为1150美元/盎司，12个月金价预期为1050美元/盎司。同时，在上周五美联储主席耶伦表示，今年某时加息是合适的。美联储的升息毫无疑问是黄金市场最大的影响。

德国商业银行(Commerzbank)预计，欧元计金价在今年年底将涨至1200欧元/盎司，较目前的1090欧元/盎司左右水平将有差不多10%的涨幅。且预计美元计金价将在四季度涨至1250美元/盎司，较目前水平上涨约5%。对于美联储会不会在下降升息的争论将使得金价不太可能在此刻回升，一旦不确定性不再，那么金价会到年底会上涨到1250美元/盎司水平，因美联储升息将是非常缓慢的。对于实物需求，德商银行认为年底中国的需求会重新开始增加。白银，该行预计年底银价会上涨到18美元/盎司。

三菱(Mitsubishi)的贵金属策略师表示，近期贵金属价格的下行不仅因为美元的回升和好于预期的经济数据，同时还因为原油价格的下跌影响通胀预期。通胀数据并非完全对黄金不利，美国的CPI在4月进一步跌入负值。还表示，这种持续的通缩趋势远离美联储(FED)2%的通胀目标，表明了美联储是否会在9月升息仍然还有很多不确定性，这在未来几个月对黄金将是有利的。目前金价下行1180美元/盎司的支撑是关键水平。

行情中心显示，截至周五纽约时段尾盘，现货黄金报收1190.10美元/盎司。