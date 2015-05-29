证监会副主席：“一带一路”料促进人民币使用

据中国证监会副主席姚刚周四(5月28日)表示，中国将利用联通亚洲和欧洲的新丝绸之路项目，促进人民币在跨境贸易中的使用，预计十年后“一带一路”沿线相关国家与中国的年贸易额将达到2.5万亿美元。

姚刚称，“一带一路”将把全球最大的能源和工业金属消费国与横跨亚洲、非洲、中东和欧洲的市场联通。中国与“一带一路”沿线区域之间的贸易将促进原材料流通，并有助于人民币的使用。

姚刚指出，大宗商品市场将抓住这次历史机遇来帮助促进贸易的发展。他称，“一带一路”沿线区域资源丰富，而中国正面临着环境压力，日益依赖外国供给。

目前中国为促进人民币的使用，正在寻求加强贸易联系，并向国际参与者开放市场。

中国国家主席习近平两年前提出了建设“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的计划，借用了古代连接中国和地中海沿岸国家的一系列陆路道路和海上航线的名字。中国去年11月出资400亿美元成立丝路基金，用于资助该计划下的海外公路和铁路修建。

眼下人民币只占全球贸易结算的1.8%左右，最近的数据显示，人民币在贸易结算中使用的增长速度在减缓。

国际货币基金组织(IMF)本周放弃了长期持有的人民币被低估的观点，与美国的评估相反，并加大了人民币在即将到来的评估中赢得IMF储备货币地位的机会。