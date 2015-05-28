曾经全球第一大黄金生产国南非的黄金矿产何去何从?

南非曾经是全球最大的黄金(1189.30, 3.70, 0.31%)生产国，但近年来该国的黄金生产行业却一再处于下行中。

Cadiz Corporate Solutions的矿业专家Peter Major表示，南非是世界上矿产资源最丰富的国家，矿产资源超过美国和俄罗斯的总和。“曾经是过去100年最好的矿产国，但现在已经不是了。”

Major表示，问题在于所有人都在管，又不知道到底是谁在管。

目前南非有6152座被遗弃的矿产，可见曾经的兴盛。

上世纪70年代，南非生产了全球80%的黄金矿产，而目前这一比例下降到仅仅5%。

Major说：“在1979年南非通过黄金矿产赚取了350亿美元，现在能赚60亿就不错了。”

Major表示，在上世纪70年代大宗商品价格上涨时，南非黄金矿产的收入出现巨幅增加，但最近一次金价的上涨，其矿产的收入却没有什么起色。

据Major认为，管理问题是南非矿业面临的大问题，现在南非的矿业公司已经难以控制成本了。一旦金价下跌，将很难自保。

“长期的金价是540美元/盎司，因此很多人会失眠。我认为金价更可能跌到800美元/盎司而不是涨到1600美元/盎司的水平。”

Major还表示：“我不认为任何金矿在1000美元/盎司价格的情况下还能赚钱，他们需要大量裁员并且改变运营方式，而这需要三到四年时间才能做到。”

在1987年南非的65座金矿共有55万员工，创造了超过100万个附属就业。现在南非的15个金矿共有10万员工，创造的附属就业不超过40万个。