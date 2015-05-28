美国正在臆想全球新经贸规则

目前，美国正在重建国际贸易规则，力求再构全球秩序，成为在继中国加入WTO后，在全球经贸规则安排上再将中国一军，从而对目前我国积极建设的亚太自贸区、RECP东亚经济合作等自由贸易协定形成冲击。美国已大力清理国内政治障碍，加快推进自贸区建设。5月22日晚间，美国联邦参议院投票通过"贸易促进授权法"(TPA)，TPA一直被称作奥巴马推动"跨太平洋自由贸易协定"(TPP)和"跨大西洋贸易与投资伙伴协定"(TTIP)的关键环节和"快速通道"。美国财政部长雅各布•卢表示，这向美国贸易伙伴释放出一个清晰的信号，美国政府和国会已就贸易优先事项达成共识，其他贸易伙伴在与美国政府谈判时不必担心已达成的协定会被国会修改。根据立法程序，TPA将被送到众议院审查，最快将在6月初进行审查，而支持自由贸易主张的共和党，占众议院的多数席位，极有可能通过新法案。由此，这将成为美国加快TPP谈判和TTIP谈判的重要利器。由此，相关人士估计，TPP协定和TTIP协定在2015年内均有结束的可能，尤其是TPP协定。TPP协定和TTIP协定是美国推进全球贸易战略的重要布局，跨过太平洋牵手日本，跨过大西洋牵手欧盟，形成老牌发达国家联盟，重新建立全球经贸规则。先看TPP协定，又名跨太平洋自由贸易协定。TPP协定是美国布局亚太地区的重要抓手，其谈判参与方为美国、日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡等12个国家，据统计，该协定涵盖的经济规模约占全球GDP的40%。而且，TPP协定和中国对外经贸战略形成短兵相接，和我国的亚太自贸区、东盟10＋3、中日韩自贸区等建设高度重叠。TPP建设初期带有很强的地域战略色彩，国际社会称TPP协定为"ABC"战略，即AnyoneButChina，可见其制衡中国的"亚洲再平衡"战略态度。2014年11月10日，在中国召开亚太APEC会议期间，美国集结来华访问的12个国家领导人在美国驻华大使馆召开TPP嗅。美国大力推进TPP协定，其核心利益就是主导东亚，掌控亚太地区。TPP超出了单纯的自由贸易范围，而且引入了政府采购、电子商务、知识产权等贸易条款。通过TPP协定，美国将建立由其主导的亚太经济圈，成功融入亚太一体化经济发展进程中，通过设立高标准的贸易条款，大幅降低成员国间贸易壁垒，有利于增加美国对外贸易的出口。由此，"高质量"和"高标准"是TPP的两个亮点。从TPP的贸易规则看，TPP协定的高质量，体现在全面市场准入标准，最终将会完成消除各领域商品服务贸易的关税，消除其他非关税贸易壁垒，实现成员间贸易和投资的高度自由化；TPP协定的高标准，体现在其原产地规则，该原则将TPP打造成对内高度贸易自由化，对外封闭的闭合自由贸易区，有分析人士称其是围堵中国的利器。TPP成员间的零关税以及高标准的原产地规则，将在一定程度上影响我国对TPP成员的出口。据美国彼得森国际经济研究所估算，至2025年，采取TPP演变的自贸区路径，中国将遭受210亿美元利益损失。那么，TTP谈判进展如何？2014年以来，TPP共举行了5次部长级会议，外加4次的日美部长级别磋商。耗时1年多之后，2015年2月日本最终在农产品问题上妥协，目前美日正就牛肉、猪肉、米等农产品降税问题及"紧急进口限制"等方面的措施进行协商，TPP谈判将进入尾声。从未来趋势看，目前部分发展中国家在政府采购、知识产权、国有企业等问题上的诉求依然存在，但美国在国家政治层面通过贸易促进授权法案，这提高了智利、马来西亚等参与国的意愿，从而提高了这些国家通过议案的可能，TPP协定有可能在2015年结束。再看TTIP协定，又名跨大西洋贸易与投资伙伴协议。TTIP协定是美国、欧洲达成的较高层次的经济合作伙伴关系的战略构想。作为全球最发达的两大经济体，美欧约占世界国内生产总值的50%。美国、欧盟都属于老牌的发达经济体，其关税处于相当低的水平，TTIP协定的重点在于削除非关税壁垒，规范监管形式，从而实现美国、欧盟的同一市场目标，尤其是规则的协调和产品技术标准的相互认可和融合。由此，欧美国家的市场经济高度发达，欧美通过确立高标准的经贸一体化建设，重建全球贸易规则，在知识产权保护、贸易与可持续发展(环境、劳工标准)、海关与贸易便利化、竞争中立性与国有企业、原材料与能源、中小企业、透明度等方面建立新标准，从而扩散欧美对其他国家的影响力，从而重塑世界贸易规则。美欧是我国主要的贸易伙伴，欧盟是我国最大的贸易伙伴，美国是第二大贸易伙伴，2014年两者对华贸易额共计1.1万亿美元，占我国对外贸易总额的27%。美欧自贸区达成，两者间的经贸投资加深，将冲击我国出口市场，比较明显的是占据我国出口半壁江山的机电产品。那么，TTIP的进展如何？目前，双方合作领域已超越传统的双边贸易范畴，比如金融服务监管标准，即"投资者—东道国争端解决机制"(ISDS)，保护大型跨国企业在投资国的利益，外资可以绕过主权国家，在国际仲裁诚对投资国政府予以起诉，也就是所谓投资者针对东道国的起诉机制。目前，迫于欧盟民众的强烈反对，2015年1月，欧盟全面下调对TTIP谈判的预期，从2015年年底完成谈判降低为达成TTIP框架性协议，且不到最后的谈判完成阶段，不会同美国敲定是否将ISDS条款加入TTIP协议中。从未来趋势看，欧盟在推动TTIP谈判的意愿高于美国，而此次奥巴马政府又将摆平令谈判方头疼的美国参众两院的国会系统，通过了TPA，这向欧盟伸出了橄榄枝，距离TTIP协定的签订又近了一步。