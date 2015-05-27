全球最大黄金生产商巴里克与紫金矿业成立合资企业

全球最大的黄金(1187.60, 0.70, 0.06%)生产商巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)与中国的紫金矿业设立了新的合资企业，旨在与中国这个全球最大的黄金消费国形成更密切的关系。

据紫金矿业周二(5月26日)发布的公告，紫金矿业将以2.98亿美元的价格收购巴里克在巴布亚新几内亚的巴新波格拉(Porgera)金矿50%的股权。两家公司同意为未来的项目评估机会。

紫金矿业董事长陈景河在公告中表示，与巴里克的战略伙伴关系完全符合紫金矿业的利益，强强合作有助于紫金矿业扩展中国以外的全球业务。

在另一份公告中，紫金矿业表示，董事会批准了通过非公开发行，募集不超过100亿元人民币(16亿美元)的计划。

公告显示，公司还同意以4.12亿美元的价格买入艾芬豪矿业公司(Ivanhoe Mines Limited)在刚果民主共和国的卡莫阿铜矿(Kamoa)项目的49.5%股权。

此外，紫金矿业周二还在上交所发布公告称，本次计划非公开发行普通股股票数量不超过24.2亿股。本次非公开发行面向不超过10名特定投资者。发行价格不低于每股4.13元人民币

该公司指出，募集资金拟用于刚果(金)铜矿建设和收购项目、巴新波格拉金矿收购项目和紫金山金铜矿浮选厂建设项目等。