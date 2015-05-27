美元走强 大宗商品价格多数下滑

由于美元走强对以美元计价的大宗商品价格造成打压，上周国际大宗商品价格多数下滑。纽约油价微涨0.05%，布伦特油价下滑2.16％。纽约金价下跌1.74%。

受美国利好经济数据以及美联储主席耶伦明示今年将加息等因素影响，美元当周继续走强。美联储主席耶伦22日表示，如果美国经济有所回暖，美联储在今年启动加息是合适的。美国劳工部22日公布的数据显示，美国4月消费价格指数环比上升0.1％；扣除波动性较大的能源和食品的核心消费价格指数环比上升0.3％。这些消息均显示出美联储更可能提早加息。美元对其他主要货币汇率22日上涨令油价和金价均承压下行。

美国能源信息局20日公布的原油数据显示，上周美国全国商业原油库存4.822亿桶，减少270万桶，降幅高于预期。这一数据令投资者对美国原油供应过剩的预期下降，成为推动国际油价连续两个交易日上涨的主要原因。22日，美元走强加之投资者获利回吐，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格收于每桶59.72美元，跌幅为1.65％；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶65.37美元，跌幅为1.76％。

纽约金价19日结束连续5个交易日的上涨回落1.7%。此前，纽约金价18日达到今年2月10日以来的最高收盘价位，即每盎司1227.6美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价22日收于每盎司1204美元；7月交割的白银期货价格收于每盎司17.051美元，当周跌幅为2.92％；7月交割的白金期货价格收于每盎司1148.6美元，当周跌幅为1.75％。

芝加哥期货交易所22日玉米市场交投最活跃的7月合约收于每蒲式耳3.6美元，当周跌幅为1.50％；小麦7月合约收于每蒲式耳5.1525美元，当周上涨0.83％；大豆7月合约收于每蒲式耳9.2425美元，当周跌幅为3.04％。分析指出，美国天气转暖有助于玉米和大豆生长的预期利空农产品期价。