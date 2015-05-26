什么在持续拖累中国外贸

[只有中国企业和中国产品在国际舞台上的地位不断增强，中国才能真正完成由贸易大国向贸易强国的华丽转变]

今年4月份，中国对外贸易经历了2008年金融危机以来的“最惨四月”，进出口双双下降，出口、进口同比分别下降6.2%、16.1%，拉低进出口总体下降10.9%。金融危机至今，除了2009年4月进出口双双下降外，只有2014年4月由于上一年的套利贸易推高基数导致双降。

而今年以来，先是一季度各月进出口增速大幅波动，主要是出口增速忽上忽下、进口颓势跌跌不休，再是4月份进出口继续双双下降，拉低总体增速，与全年增长目标渐行渐远。那么，到底是谁在持续拖累中国的进出口？

我们注意到，十项进口商品量价齐跌拖累4月进口值降幅近10个百分点。

进口依旧失速的原因相对简单，主要是进口商品量价齐跌的双重拖累。一方面，全球市场大宗商品价格仍处低位；另一方面，国内经济增速放缓对进口需求减少。今年一季度，我国铁矿砂、原油、成品油等商品进口价格跌幅约40%，煤、大豆进口价格跌幅也在20%上下；到了4月份，上述商品进口价格延续跌势，铁矿砂下跌46.5%、原油下跌48.2%、成品油下跌36.7%、煤下跌19.8%、大豆下跌25.6%，目前看来这一势头难有明显改善。从进口量上看，4月份的上述商品中，除原油进口量保持仅8.6%的个位数增长外，煤、成品油和大豆进口量继续一季度的下滑走势，降幅为26.4%、2.9%和4.6%，铁矿砂进口量由一季度的增长0.7%转为下降3.8%，使得4月份的进口值总体下降雪上加霜。而同时，未锻轧的铜及铜材、固体废物、钢材、原木及锯材、橡胶等商品进口也都呈现量减价跌的窘势。经测算，上述10项商品进口值下降拉低了4月份我国进口总体降幅9.3个百分点。

对八大市场出口下滑拖累4月出口值降幅达5个百分点。出口连续下降，既有外部环境未有改善的原因，也有出口产品竞争优势减弱的因素，拖累出口增速缓后又缓。出口看外需，市场没有需求，再物美价廉的产品也无处立足。今年一季度，中国内地对中国香港、日本、俄罗斯等市场出口下滑，4月份对上述市场出口继续下降8.7%、13.5%、38.6%。而我国对欧盟、东盟、韩国、印度、巴西等市场出口在一季度还表现为增长，但到4月份则转为下降10.2%、6.3%、3.4%、18.3%和2.8%。经测算，对这八个主要市场出口下降拉低4月份出口总体降幅5.2个百分点。但我们也看到，中国大陆对美国、中国台湾、澳大利亚和南非等市场出口在一季度增长的情况下，4月份出口继续保持增势，增速分别为3.4%、5.1%、3.1%和13.9%。

还好，出口产品结构出现优化迹象，部分高附加值产品出口增势良好。外需疲软加之人民币汇率被动升值，导致4月份我国附加值较低的部分传统劳动密集型产品出口降幅较大，如纺织服装、鞋、塑料制品和箱包等出口值由一季度的增长转为下降，其中纺织服装、鞋出口值降幅达到两位数；以笔记本电脑为主的自动数据处理设备及其部件出口值也下降14.1%。但与此同时，手机、船舶、灯具等高附加值、高技术含量产品出口增长明显，出口值分别增长24.2%、39.1%、7%。

就在4月份外贸数据公布后不久，国务院发布了《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》。早在十八大《报告》中，国家就曾提出“着力培育开放型经济发展新优势”；之后，在十八大三中全会的决定中，再次提出“加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势”。今年两会上，李克强总理的政府工作报告进一步明确要“实施培育外贸竞争新优势的政策措施”。笔者认为，此次出台的意见，既是之前国务院一系列支持外贸稳定增长政策措施的延续，又对未来我国外贸发展提出了更加具体、详细和可操作性更强的工作方案。而其中的亮点，除了与国家战略相匹配的“全面提升与一带一路沿线国家经贸合作水平”外，还有通过企业科技原始创新、商业模式创新、贸易业态创新、对外合作方式创新、利用外资管理体制和运用外汇储备方式创新等一系列创新驱动，推动外贸增长。

不仅如此，今年5月份这短短的20天中，国务院还密集发布了诸如《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》、《中国制造2025》、《关于2015年深化经济体制改革重点工作意见》、《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》等一批国家层面支持国内产业转型优化、经济提质增效的政策。

中国企业要想参与并引领国际经济合作，在国际竞争中占据优势，必须要抓住本轮全球产业结构调整和国内全面深化改革的有利时机，苦练内功，实现破蛹成蝶的蜕变。只有中国企业和中国产品在国际舞台上的地位不断增强，中国才能真正完成由贸易大国向贸易强国的华丽转变。