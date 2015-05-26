市场交易清淡欧股下跌0.3%

北京时间5月26日凌晨消息，欧洲股市周一收盘下跌0.3%，市场成交量很低，原因是多个市场均因适逢假期周末而休市。

当日，泛欧斯托600指数收跌0.3%，报406.56点。

伦敦和德国股市周一休市，原因是适逢圣灵降临节(Whit Monday)假期。美国股市则因适逢阵亡将士纪念日假期而休市。法国CAC 40指数收跌0.5%，报5117.17点。

西班牙IBEX指数收盘下跌逾2%，原因是执政党人民党在上周日的地区性选举中遭遇重创，选民因该国首相马里亚诺-拉霍伊布雷(Mariano Rajoy)在过去四年中采取了大规模支出削减措施和一系列贪腐丑闻而对其作出了“惩罚”。西班牙将在11月份进行大选，而人民党此次遭遇的重创被视为一个令人担心的信号。

意大利股市也追随西班牙股市走低，富时MIB指数收跌约1.7%。

雅典综合指数收跌逾3%，原因是该国内务部长Nikos Voutsis威胁称其可能在周日向国际货币基金组织(IMF)偿还贷款的问题上违约，从而令市场继续担心希腊可能退出欧元区。希腊与欧元区各国财政部长之间的谈判将在周三再次展开。希腊财政部长阿列克谢-齐普拉斯(Alexi Tsipras)和欧元集团主席迪塞尔布洛姆(Jeroen Dijsselbloem)都将于周四在欧洲议会发表讲话。