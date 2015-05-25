亚洲股市变动不大 叶伦讲话损害部分市场的人气

5月25日 - 亚洲股市周一几无变动。此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示，如果经济继续像预期般改善，美联储将在今年升息。

英国、美国和许多欧洲国家的金融市场因假日休市，交投可能清淡。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早段交易中涨0.1%，东南亚股市疲弱态势被中国、澳洲和韩国股市升势所抵消。

日股日经指数.N225涨0.7%，受益于日圆贬值以及4月出口数据优于预期。

美国劳工部周五公布，4月核心消费者物价指数(CPI)涨0.3%，同比升幅为1.8%，创去年10月以来最高。该数据公布后，美股下跌，公债收益率和美元上扬。

“这是近两个月来投资者第一次因为良好的经济数据而推高美元，而不是因为数据疲弱而压低美元，”Brown Brothers Harriman外汇策略全球主管Marc Chandler在致客户的报告中说。

叶伦对一个商界团体讲话时表示，她预计经济数据将增强，并指出年初成长疲弱可能部分是因“统计上杂音”所致。

希腊内政部长Nikos Voutsis周日表示，希腊若不能与与债权人达成协议，下月将无力偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款。这是希腊政府关于谈判失败后违约可能性的最明确说法。

这令欧元承压。欧元兑美元下跌约0.2%至1.0996，创4月底来最低。

美元兑日圆小涨到121.63，为3月中以来的最高位。