A股强势前所未有 关注九大见顶信号

你出走我大涨市场主力跟散户开玩笑

本周二、三、四，新股密密麻麻发行，吸走了3万多亿资金；但与3月、4月每次大跌几天、大跌10%左右不同(四月大跌400点)；汹涌的资金洪流继续冲了进来；主力与很多主动退出的谨慎中小散户开了个大玩笑，根本不让你有再次逢低买回来的机会：你不是要去打新股吗？走吧，机会成本二者选一；我趁你走时，大买老股，大炒老股。很多股票在打新股三天中，连涨三天，甚至出现了2-3个涨停板，让出走者目瞪口呆，悔青了肠子，打新股128.5万未必中签一个，但老股抛出后；涨上去而造成的踏空损失却是实在的。他们在牛市中总是后悔的，这也做错了，那也做错了。

市场主力坏吧，5月打新股，竟然完全不跌，一个台阶一个台阶让你看着它上了4600点。等打新资金回来，再买什么好呢？这真是“洞中才数日，世上已千年”啊！

每天深沪的成交量都很大，稳定在万亿以上。这是一个1990年中国股市开设以来，从未遇到过的超强势市场。什么理由、什么名义，什么故事都可以让你涨个不停。一个朋友中签暴风科技；在150元卖出300股，在248元卖出200股，结果全错了，它竟上了327元；证监会竟一言不发；这使得所有新股都涨个不停。有的在涨停板打开后；又有很多资金蜂拥而入，又不断地上涨了100%以上。

于是一切小盘，高科技、医药、食品、生物、环保、“互联网++”都涨个不停。上市公司一定对证监会、交易所的限价，暗中愤愤不平，凭什么压低我的发行价。总之，股市处于超强势之中。

股市上涨的空间还有多少？关注9大信号

A股还能涨多少？其实有迹可循：

1、只要银行存贷利息还会下降(降到2%，甚至更低些，依然可能)；

2、只要准备金率还会下降(18.5%，依然是全世界大国中最高的，依然会再降)；

3、只要房地产市场稳定下来(各地政府都在暗暗保护之)；

4、只要实业处于维持低增长态势(很多实业家已部分或大量进入股市)；

5、只要大盘蓝筹股市盈率依旧仅10-15倍不到；

6、只要政府呵护股市态度不变，不发脾气、不生气、怕疯牛、更怕疯熊；

7、只要125万亿的M2还在增长；

8、只要人民币不能自由兑换；

9、只要目前的融资融券政策不变。

总之，只要以上诸点因素不变，股市就很难下跌；还是八个字“下跌有限，上涨难测”。李大霄老师怎么那么童真呢？这个“牛市言顶，难上又难”的股谚不知吗？当年，2007年涨到4200多点时，加了印花税；但股市下跌了30%后，又倔强地上来；达6124点；当时M2是38万亿，如今是125万亿。当时是硬实行“适度从紧”之货币政策(其实是“额度制”；极度从紧，货币政策打下来的)；股市和房市被立即、持续大量抽走巨额资金，而出现雪崩式下跌。目前，我国的货币政策依然是“稳健”、实则是“宽松”的，尚没有发生雪崩前的迹象。

再向管理层进一言：大的调控可行；细的调控很难

向管理层建言：1、调控职能抓大放小；想把股市调在4500点，5000点，5500点以下的想法是很难的，这就如同小宝宝，她日长夜大、你不想让她长一样难乎其难。应该学美国，法制要严、违法必究、执法如山。但具体的涨跌，就随它去了。事物的宏观是有规律的，事物的微观是没有规律的；抓宏观就行了。(特别感谢研究生时学了《宏观经济学》，宏观能让你挣钱的。)

2、小盘股大涨，怎么管。当年的万科、深发展都小，后来成了“长江、黄河”。苏宁云商；从上市2000万股至今涨了39倍；又如用友软件(现用友网络)；上市涨到99元，套了很多人，现在复权看看，前些日子是880元，现在1123元。所以，硬性打压、控制小盘股上涨，也难辨是非。以后万一也小溪变长江了呢。

3、大盘股不涨；兴业银行，市盈率仅6-7倍，怎么办？不涨；不合理，涨，它权重45%；马上涨百点，怎么办？因此，宏观盯住不要多出违规事件；微观容忍一些。

4、多发几只新股调调就可以了，但也应以保持牛市为度。

向券商进一言：凭良心做事，积极工作

有些券商研究员有故意错误引导投资者之嫌；如东方证券，上市前，为几家券商预测它的市场价为20元，结果22元一带涨停打开后，散户一哄而散，机构趁势全部冲进去，短期内炒到30元一带。请注意，不是大盘涨到现在(现在38元)；是当时短期内上涨。它盘子小，业绩可以，唯一可参照的是60多元西部证券与东兴证券。预测定位20元明显过低，不知是这券商研究员水平低，还是配合机构故意诱导散户低位出来。在此提醒：这样搞以后要臭掉的。如故意，也是违法的。

又向中小散户进一言：不要自以为是，要敬畏市场

大牛市了，胡乱抓个股票都会涨，很多中小散户都兴高采烈，变得很自信。请记住，不是我们水平高，实在是因为在大牛市中。而且，证券市场发展很快，做十年股票的人和做一年股票的人一样水平，千万别太自信。要自以为非，敬畏市场。

调整随时会发生真正考验是中国核电

真正的考验是几天后巨盘股票----中国核电的发行、上市，而它正在快步向我们走来，股市是否会借此调整一下呢？