期指再创新高，保持多头思路

0
609
22日，IF1506以4908点跳空高开，日内强势拉升，收盘报5022.8点，较上一交易日结算价上涨159.4点，成交1505153手，持仓增仓6852手至202048手；IH1506以3200点跳空高开，收盘报3303点，上涨127.6点；IC1506以9783点跳空高开，收盘报9741.2点，上涨111.2点。
据沪港交易所数据显示，截至21日A股收盘，沪股通使用了20.12亿元，每日130亿限额还剩下109.88亿元，使用率为15%，为连续第三个交易日沪股通净买入额超过20亿元。截至港股收盘，港股通使用了2.26亿元，每日105亿额度还剩下102.74亿，使用率为2%。
21日晚间，证监会公布了国泰君安、天达环保、创达有限、高澜股份等4家公司预先披露更新消息。国泰君安证券股份有限公司拟于上交所发行股数不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股，募资额或超300亿。
今日股指再一次走出单边上行之势，上证指数也突破近期构筑的盘区上轨创出新高，金融、石油、钢铁等权重板块全线爆发，同时伴随着量能放大，场内多头氛围高涨，虽然连续疯狂拉升后随时会有调整出现，但技术上已经打开上行空间，后市仍有继续向上拓展的动能，多头思路参与。
据沪港交易所数据显示，截至21日A股收盘，沪股通使用了20.12亿元，每日130亿限额还剩下109.88亿元，使用率为15%，为连续第三个交易日沪股通净买入额超过20亿元。截至港股收盘，港股通使用了2.26亿元，每日105亿额度还剩下102.74亿，使用率为2%。
21日晚间，证监会公布了国泰君安、天达环保、创达有限、高澜股份等4家公司预先披露更新消息。国泰君安证券股份有限公司拟于上交所发行股数不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股，募资额或超300亿。
今日股指再一次走出单边上行之势，上证指数也突破近期构筑的盘区上轨创出新高，金融、石油、钢铁等权重板块全线爆发，同时伴随着量能放大，场内多头氛围高涨，虽然连续疯狂拉升后随时会有调整出现，但技术上已经打开上行空间，后市仍有继续向上拓展的动能，多头思路参与。