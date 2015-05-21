欧元、英镑短线前景分析

周四(5月21日)外汇资讯网站FXStreet分析师Omkar Godbole提供了欧元/美元和英镑/美元基本面点评和技术前景分析。

欧元/美元：下跌动能耗尽？欧元/美元周三亚市升至1.1154，欧洲早盘跌至1.1062，不过美联储纪要公布前出现短期空头回补行情，推动汇价升至1.1145。纪要公布后汇价起初跌至1.1070，之后反弹至1.1142，收跌于1.1100。美联储纪要对市场影响不大。

日内将公布欧元区国家制造业PMI和服务业活动指数以及希腊问题。预计PMI仍位于50上方，月率没有大幅恶化或改善的迹象。

汇价亚市升至1.11，目前交易于1.1122，连续三日下跌后，下跌动能缓解帮助汇价升至50小时均线1.1138上方，并升至1.1170-1175。另一方面，多次破败1.1138将引发的新的卖压指向1.1082（1.0461-1.1464升势的38.2%回撤位）和1.1047（100日均线），而 若收盘于1.0962（1.0461-1.1464升势的50%回撤位下方），汇价将进一步下跌。

英镑/美元：疲弱零售将推动汇价重测1.5460。英镑/美元周三跌至15471后反弹至1.5500上方，英国央行(BOE)纪要公布后汇价升至1.5550，而美联储纪要对市场影响不大。美联储纪要在加息时间上未能指引市场，货币政策制定者指出美国经济没有强劲到在6月加息，不过市场也没有这种预期。汇价昨日收盘于1.5540。

目前投资者等待英国零售销售（预期3.7%，前值5.0%）（月率预期0.4%，前值-0.5%）。好于预期的数据将引发英镑新的卖压。汇价将测试5日均线1.56。不过，弱于预期的数据将打压汇价跌至1.5450-1.54。

目前汇价交易于1.5550（2月26日高点），汇价似乎挣扎于关键回档位1.5519（1.4564-1.5813升势的23.6%回档位）和1.5568（1.7190-1.4564跌势的38.2%回档位）之间。若突破1.5568将推动汇价测试5日均线1.56。不过由于基本面看跌，预计新的卖盘位于1.56上方。另一方面， 若跌破1.5518，汇价将跌至1.5445和1.5416（200日均线）。