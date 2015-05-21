奇葩理论！IFO大佬称希腊应暂时退出欧元区

希腊债务谈判迁延日久，关于希腊退欧的传言也是漫天飞舞，不过从法国等欧元区主要国家的态度来看，他们还是希望希腊能够留在欧元区。然而，德国经济研究所(IFO)的主席Hans Werner-Sinn却认为，希腊应该暂时退出欧元区。

Sinn在接受美国CNBC采访时表示，“希腊已经破产，我们当前的努力只是在延后雅典宣布破产的时间点。要知道，如果希腊是一家私人企业，欧元区的所作所为已经违法了。”

他认为希腊应该暂时退出欧元区，“现在是时候采取大规模债务减记和更为激进措施来帮助雅典了。”

之前，Sinn曾公开表示倾向于希腊退出欧元区，他指出在欧元区的环境中，希腊问题难以得到解决。但他还称，这一退欧并非永久的，而是暂时的。

Sinn说道：“如果希腊暂时退出欧元区，并开始使用本国货币，欧洲央行或不用让欧元‘强制贬值’，欧元汇率可以更加灵活，这不是更好吗？”

London & Capital的投资主管Ashok Shah也认为希腊问题拖延对于欧元区不利，“显然，希腊没有能力支付其债务，雅典甚至在持续缩减利息支付。”

不过，市场中对于希腊退欧的反对声音也不少。欧盟委员会副主席东布罗夫斯基(Valdis Dombrovskis)强调了关于完整实施对希腊经济援助项目的重要性。

东布罗夫斯基表示，“从欧盟委员会的角度看，我们相信成功完成对于希腊的经济援助项目将会让希腊经济形势出现转折，并帮助希腊创造就业机会。”

他强调，“如果我们努力让希腊重获稳定，该国的经济将能够很快回归正增长。”