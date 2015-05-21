中国石油巨头为何停止大手笔支出

在全球油价持续下跌大环境下，有人会认为中国国有石油巨头将掀起海外收购狂潮。过去几年，受能源渴求膨胀驱动，中石油、中石化和中海油一直是国际石油资产的大买家。如今，他们突然收起钱袋，与整个行业的步调保持一致。自去年油价开始暴跌以来，很少有显眼的并购交易出现。

那么，中国的油企大亨为何会保持沉默？

为了弄清楚这个问题的答案，《中国实时报》对中海油能源经济研究院首席能源研究员陈卫东进行了采访。采访内容摘要如下：

中国油企在国际并购中扮演多重要的角色？

在发生在2009年至2013年的上一次行业循环中，中国三大油企是国际石油资产的最大买家。《石油情报周刊》发布的数据显示，当时，中石油、中石化和中海油进行海外交易的净价值总和——购买的资产价值减去出售的资产价值——为1041亿美元，远高于美国三大油企海外交易的净价值总和——90亿美元。同一期间，欧洲四大尤其海外交易的净价值总和为负500亿美元。

新循环仍在继续。不过，2014年，中国的大型油企仅进行了三桩交易，总和为28亿美元，仅为2013年交易总和的八分之一。

现在为何“沉默”？

我认为主要有四个原因。第一，三大油企需要时间来整合刚刚购买的资产。油企是在油价如此快速地下跌的情况下，他们需要解决低回报率问题。第二，他们没那么多现金了。尽管这些企业拥有国有银行的财力支持，但是他们的钱袋也不是无限制的，而且资产负债率管理已经开始令人担忧。

中国经济发展进入“新常态”，需要更关注污染问题，更好的能源混合，石油产品质量改善以及更高的效率。牢靠的能源供应不再是他应予最有考虑的事。而且，从积极的海外并购活动中，他们也汲取了经验和教训。一些工程代价昂贵，一些工程低估了风险，还有一些系统存在漏洞并带来非常损失。

除了三大油企，其他中国企业怎么样？

事实上，中国民营企业表现非常积极。原因有很多种。有些企业从其他行业积累了财富和管理经验，现在正转向回报率更高的石油部门。有些企业希望，当中国向海外玩家开放能源行业时，自己能够随外国企业一起进入国内油市，所以才会收购海外能源企业。少数上市企业也想要利用自己石油行业的新关联来提振自己的股价。

这些民营玩家会对海外市场产生影响有多大？

影响正变得越来越大。数据显示，超过500亿美元的中国投资参与了美国的页岩油繁荣，其中不足20%来自中石油、中石化和中海油。约有400亿美元来自中国民营资本或非石油行业国有企业。

什么让本轮石油行业循环不同于以往？

石油的黄金时代已经结束。本世纪的一大特点就是结构性的能源转变。美国的页岩油革命打破了老式的“开采、开发和生产”长生命周期，采用了一种类似于工厂制造的新模式，将生产周期缩短。新的生产模式让数千中小型油企有可能活下来，并且茁壮成长。这些企业的金融支持者正获得丰厚的回报。

不管是在投资目的，还是交易结构上，新一轮的石油和天然气行业并购潮，都将不同于以往。国有油企和大型跨国企业仍是重量级选手。不过，来自其他行业的企业也将变得更积极。新来的人现在或许还不能签下“超大交易”，但是他们很可能成为真正的游戏规则颠覆者。