美元狂飙—欧元、澳元和原油的变盘因素

外汇交易商GO Markets分析师Gregory McKenna周三(5月20日)撰文称，美元隔夜的狂飙上涨对于欧元、澳元及原油来说都是一个变盘因素。内容如下：

快速回顾

隔夜有消息称，欧洲央行可能在夏季金融业假期到来之前加快欧版QE步伐。与此同时，美国4月新屋开工也劲扬20.2%，季调后为114万户，创出了2007年11月来高位。两大消息共同作用下，欧元近期上涨的基石崩塌。同时，美国营建数据显然也没帮到欧元或者美债价格。

而真正令市场出现突破性行情的因素是美元的暴涨。这一因素传导至了各个市场。

原油价格跌破了之前的区间，跌幅超3.5%。金价重挫17美元。澳元也下跌逼近0.79水平，铜价隔夜同样暴跌。

今日展望

已经公布的日本GDP数据对于汇市投资者和安倍经济学是个测试。而晚间的欧元区PPI和英国央行会议纪要是欧盘的重点。周三凌晨的美联储决议是关键，重点就在于首次升息时点。

今日图表

澳元/美元已经击穿了前期支撑并持续走低。后市恐进一步下挫100点。

欧元/美元下穿1.1255后于隔夜开启了下行行情。

北京时间5月20日11:26，澳元/美元报0.7926/30，欧元/美元报1.1143/46。