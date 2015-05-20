2015/5/20黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/5/20 9:12

基本面：

"汇通网5月20日讯——周二(5月19日)市场波动幅度较大，日内市场最为关注的美国房市数据表现靓丽，这支撑美元上涨升至95关口上方。而欧元区方面，正当市场把焦点集中在希腊危局之时，欧洲央行官员半路杀出，暗示加速购债，这似乎在表达对最近债券收益率大涨的不满，在此影响下，欧元重挫，创下两个月来最大单日跌幅。

日内，美国房市数据表现良好支撑美元走高。具体数据显示，美国4月新屋开工113.5万户，创2007年11月来最高，预期101.5万户，前值94.4万户；美国4月营建许可114.3万户，预期106.4万户，前值103.8万户。

良好的房市数据表明，美国建筑商终于走出了房地产行业的寒冬，房地产行业的衰退阻碍了美国经济的增长。新建住宅开工率的猛增表明经历一季度的缓慢增长后，美国房地产市场开始回暖，也表明房地产开发商正积极应对吃紧的住宅存量。同时，它还表明由于去年失业率和住房贷款利率不断下降，住房需求开始有所增长。

欧元兑美元重挫跌至两周低位，创两个月最大单日跌幅，欧银官员暗示加速购债。欧元兑美元走软主要受到多方面因素打压，首先，欧元区官员科尔日内发表鸽派言论，暗示加速购债；其次，欧元区经济数据表现不佳；另外美国公布的经济数据表现良好同样施压欧元。"

技术面：

有了18日倒十字星的的指引，和19日大阴下跌的信号确认，我们有理由相信今日还会有惯性下跌的可能，因为，日k线离布林中轨有一定的空间，macd收出第一根阴线，也不会就此罢休，dif与dea产生死叉，将引导日线继续收阴，4小时图上金价已经跌至布林轨道下边沿，中规转平，MA6远离中规角度过大，macd阴柱缩短，dif走势减缓。

今日观点：

综上所述，昨日的大阴下跌，会产生惯性动能，日内继续看空，亚盘时段可能会震荡以调整下跌带来的指标走势过猛，从而使得下跌获得空间。

今日思路：阻力位1229.3、1218.9；支撑位1205.5、1201.2、1198.6、1184.13；

1.黄金1201.23附近跌破做空，止损1206看1198、1184；

2.黄金1202.94企稳做多，止损1198看1221.73、1227；

3.白银17.19做空，止损17.4看16.9、16.67；

4.美加1.2212做多，止损1.22看1.2258、1.2285、1.2375；

5.美日120.67做多，止损120.5看121.93、122.0；

6.澳元0.7902做多，止损0.7861看0.8010、0.8129、0.8231；

7.欧元1.1152附近做空，止损1.1265看1.1082、1.0805；

8.英镑1.5636做空，止损1.5774看1.5372、1.5189、1.4702；

9.美瑞0.9360做多，止损0.9327看0.9467；

10.镑日187.01做多，止损186.26看188.39、188.61；

11.欧日134.26附近做多，止损133.9看135.45、136.6；

12.美指95.25做多，止损95.01看97.02；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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