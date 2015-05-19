上周ETF大规模“失血”

根据沪深两大交易所公布的每日ETF规模显示，上周ETF基金市场出现规模明显下跌，截至5月15日，近百只ETF合计规模606亿份，单周净赎回达到76亿份，净赎回比例达11%。按照每只ETF上周成交均价估算，约有242亿元资金从ETF中流出。

其中，两大龙头品种华泰柏瑞沪深300ETF和华夏上证50ETF成为“失血”主力，按照相关ETF上周的均价估计，华泰柏瑞沪深300ETF上周面临116亿元资金净流出，华夏上证50ETF上周约有62亿元资金流出。

对于以沪深300为首的指数ETF出现大规模赎回的情况，一位专注指数化投资的基金经理告诉记者，这一般会有两方面的原因。

一是机构做期现套利后需要获利了结，套利资金在平仓时需要卖掉现货、做多期货，从而导致ETF发生大范围的赎回，散户不会如此集中地赎回。

二是ETF基金的主要持有人大举减持，类似于之前有媒体报道今年4月份股市加速上涨后，中央汇金可能已经将手中的华安上证180ETF清仓。“第二种情况要从季报中才能验证，但从目前的数据情况来看，主要因素还是机构期限套利后的获利了结。”上述人士说。同时，他还补充到，上证50股指期货上市交易后，为机构增加一个做期现套利的工具，也增加了机构获利了结时造成ETF整体赎回的因素。

另一位大型基金的指数化投资负责人也称，上上周市场他们抓住了一次很好的期现套利机会，到上周基差收敛时，他们便把仓位平掉了，一定程度上造成ETF份额波动以及资金集中流出的现象。但据他了解到的情况，中央汇金在4月中下旬确实减持一些大盘类的ETF。