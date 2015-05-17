克林顿夫妇16个月演讲赚取3000万美元

据《纽约时报》报道，希拉里·克林顿夫妇过去16个月通过在企业、银行和其他机构做演讲，赚取了至少3000万美元。

这笔巨额收入让希拉里·克林顿成为2016年最富有的总统竞选人之一，这可能对她的竞选造成挑战。面对美国社会收入不平等，希拉里在竞选中将自己塑造成普通美国人的形象。

自克林顿夫妇2001年离开白宫以来，靠各地演讲，克林顿夫妇所赚已经超过1.25亿美元。

另外，数据显示，希拉里的回忆录《艰难选择》收入超过300万美元。

克林顿夫妇的财富成为了政治攻击的对象，但希拉里在竞选中极力将自己打造成为一个接地气的候选人。目前她在民主党的唯一竞争对手——佛蒙特州参议员Bernie Sanders是一个社会主义者，而共和党候选人——佛罗里达州参议员Marco Rubio和威斯康星州长Scott Walker收入也一般。

消除贫富差距预计将成为希拉里的主要政策建议，但她其实离这些问题很远。虽然她说在2001年离开白宫时，夫妇俩“身无分文”，但现在他们已经跻身美国精英阶层。

希拉里自从国务卿位置上退下后，开始了家庭演讲的业务。但是克林顿总统目前的出场费用仍然高于希拉里，两人每场的平均收入分别为25万美元和23.5万美元。