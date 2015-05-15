下周股市三大猜想及应对策略

大势猜想：震荡整理行情将贯穿下周

实现概率：85%

原因描述：今日沪深股指呈震荡走势，沪深股指盘中均遭重挫，沪指跌逾1%勉强守住4300点，深成指则下跌近2%，创业板指相对较强，逆市翻红上涨0.5%左右。近期大盘出现明显调整走势，但个股表现依然出色，两市今日仍有近150只个股涨停。盘面上看，涨幅居前的是视听器材、通信设备、其他电子等；跌幅居前的是园区开发、公路铁路运输等板块。从即时多空比数据来看，沪市委买盘为4522万，委卖盘为6938万，多空比为0.65，从数据上看，买盘较昨日基本持平，卖盘则明显缩减，多空双方仍对决激烈。中央汇金赎回上证180ETF令市场做多热情受挫，金融板块今日集体杀跌，带动主板市场重挫。下周开始新一轮打新再度来临，加上周末政策风险的原因，资金大举出逃规避市场风险加剧了市场动荡。分析认为，在新股抽血效应即将来临的压力下，加上新增开户数连续回落，市场资金量将不足以支撑大盘疯狂上涨，预计下周行情将以震荡休整为主。

后市策略：在新股抽血效应即将来临的压力下，预计大盘将维持震荡调整的走势，在震荡中投资者可适当把握政策性投资机会，也可逢低介入近期被错杀的个股，静待反弹行情再度启动。

资金猜想：资金仍以流出为主

实现概率：80%

原因描述：午后两市股指整体呈震荡态势，受证券、银行等权重板块拖累，沪指小幅下跌守住4300点，深成指也下跌近2%，创业板指午后走势较强，逆市上涨约0.5%。截止当前，沪深300指数成分股大单资金净流出456亿元，资金流出呈现持续流出的态势。消息面上，中央汇金轻仓赎回上证180ETF，此举大幅打击了市场信心，主板市场不出意料大幅低开，沪指盘中更是跌破4300点，投资者观望气氛浓厚，主力更是大举从主板市场出逃。再者下周月内第二批新股发行，将分流部分资金，而今日证监会也将正式回应约谈基金公司的传闻。分析认为，在创业板风险和打新抽血效应再临的情况下，预计大盘短期内难有起色，资金仍将以流出为主。

后市策略：在创业板风险和打新抽血效应再临的情况下，预计大盘短期内难有起色，投资者近期参与创业板注意控制仓位，快进快出以规避风险。

热点猜想：农资电商概念迎炒作良机

实现概率：75%

原因描述：15日从商务部网站获悉，为贯彻落实李克强总理在政府工作报告中提出的“互联网++”行动计划，商务部研究制定了《“互联网++流通”行动计划》。行动计划主要目标是在电子商务进农村、电子商务进中小城市、电子商务进社区、线上线下融合互动、跨境电子商务等领域打造安全高效、统一开放、竞争有序的流通产业升级版，实现流通方式的不断创新、流通效率的大幅提升以及流通环境的进一步完善。在主要目标的基础上，商务部还制定了培育200个电子商务进农村综合示范县、创建60个国家级电子商务示范基地、培育150家国家级电子商务示范企业、推动建设100个电子商务海外仓、指导地方建设50个电子商务人才培训基地等具体目标。

后市策略：近期热点板块轮换炒作，在利好政策消息刺激和游资关注下，农资电商概念近期有望站上风口，投资者可持续关注相关概念个股。