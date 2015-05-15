布伦特原油年底前将跌至每桶50美元

侧重油市投资的对冲基金经理Pierre Andurand周四(5月14日)在接受专访时表示，他预计指标布伦特原油期货2015年年底前料跌至约每桶50美元，因受产量上升及市场波动的拖累。

Andurand是伦敦Andurand Capital的基金经理人，该基金管理资产规模为4.5亿美元。

他指出，“我认为市场短期内见不到80-90美元的油价。”油价从七个月的大跌走势中反弹后，目前反弹走势已经过度，因投资者押注的是美国减产，而他认为这种减产只是暂时的。

油价下跌始于去年6月，Andurand认为，其中主要原因在于需求增长低于预期，而随着利比亚生产的恢复，供应中断情况有所减少，同时沙特阿拉伯等石油输出国组织(OPEC)成员国为保护市场份额而不愿减产。

他预计，OPEC以及沙特将会增产，但需求却并不会跟上。

油价在因抛售而几近腰斩后，过去六周反弹20-25%，因有迹象显示美国驾车高峰季之前需求增长可能缓解供应过剩局面。不过Andurand认为市场不会进一步涨太多。

他指出，“我认为油价将很快回落。油价并不是V型反转走势，而是会走出W型态。”

此外，他强调，市场反弹主要是因为美国大幅减产，以及生产企业削减数以百亿美元计的成本支出。他预测未来两个月美国钻井平台数量将上升，因企业认为目前油价可以让他们有钱赚。

Andurand补充道，“我认为未来三到四个月，美国的产量将会重新开始上升。”