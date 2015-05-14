巴西准备将石油出口猛增50%

美国页岩油企业准备再度启动部分钻机增加原油(60.38, -0.12, -0.20%)产量，而巴西人不仅不甘落后，而且准备将出口量大举增加50%。

巴西国家石油公司(Petroleo Brasileiro SA)周三发表公开声明称，预计今年的出口量将增长约50%，达35万桶/天。去年出口量为23.15万桶/天。

巴西国家石油公司还称，公司所属的subsalt region油田日均产油量创下纪录新高，达80万桶/天。该油田被誉为三十多年来美洲地区规模最大的油田。

英国天然气集团(BG Group)分析师Stephanie Seales周三在第二届Argus Rio Oil大会上称，巴西有望大幅提高原油产量，并增加中质油以及中重质油的份额。

Stephanie Seales还预计，到2020年巴西原油日产量将达到370万桶/日，出口将达到100万桶/日。

数据显示，今年2月巴西的原油日产量在243万桶/日。

巴西国家石油公司油气产量在全国产量中的占比已从2011年的70%下滑到如今的50%左右。

巴西石油主要出口国家为中国和印度，其次为美国。

作为经济支柱产业，在国际油价下跌之际，石油出口增加将帮助巴西应对油价下跌和本国经济增速放缓。随着该国正持续开展一场大规模反腐运动，尤其是来自巴西国家石油公司的贪腐丑闻，巴西经济表现不佳。此外，沉重的资本开支和多年来的燃油补贴负担，令巴西债务规模飙升，也导致巴西国家石油公司成为全世界负债最多的石油巨头。

英国天然气集团是巴西继巴西石油公司(Petrobras)后的第二大产油商。目前巴西普遍生产重质油以及含硫油。

华尔街见闻此前介绍，英国天然气集团(BG)是英国第三大天然气制造商。该公司将被并入荷兰皇家壳牌。壳牌上个月已经同意以约700亿美元现金加股票的方式展开收购。