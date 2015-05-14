美元落难金银暴涨暗藏玄机 晚间初请数据能否扭转乾坤？

隔夜美国零售销售数据又扮演了“美元杀手”的角色。周四(5月14日)欧市盘中，美元指数(93.3255, -0.3525, -0.38%)延续跌势，汇价震荡走低，最低触及93.18，刷新近4个月低位，随后小幅回升至93.50附近。市场大趋势似乎发生了天翻地覆的变化，美元面临下破2月震荡区间的风险，现货黄金和白银踌躇满志欲发力上攻。晚间美国将公布4月生产者物价指数和上周季调后初请失业金人数，美元恐怕暂时只能指望初请扮演救星的角色。

美元落难惨遭非美欺辱 晚间初请数据能否扮演救星?

美元指数自四月以来“一路败退”，隔夜受到美国4月零售销售不及预期的打压，汇价大跌近百点，刷新三个月低位93.47。

周四欧市盘中，美元指数延续跌势，汇价震荡走低，最低触及93.18，刷新近4个月低位，随后小幅回升至93.50附近。

技术上看，美元指数面临跌破2月震荡区间(93.30-95.50)的风险，若下破该区域则或将触发汇价的新一轮跌势，目标指向92.00关口附近。

(美元指数 日图；来源：FX168财经网)

非美货币维持强势，欧元/美元最高升至1.0990，距离1.1000关口仅一步之遥；英镑/美元则一度触及1.5787，创近5个月新高。

瑞士信贷(Credit Suisse)宏观策略团队罕见地表示，现在重建欧元/美元得空单为时尚早。

该行称，“我们自4月8日以来就对欧元/美元持观望态度，现在重新建仓还为时尚早。虽然我们依然坚持欧元/美元3个月内重新跌回1.0500的预期，并不打算在模范投资组合中加重欧元的空头头寸，除非看到有明确的信号出现。”

Kshitij咨询公司分析师表示，近期全球主要货币兑美元均走强，特别是上一交易日美国4月零售销售数据公布后，主要货币兑美元更是进一步大幅下跌。

他认为，英镑/美元可能进一步延伸上行之势，目标指向1.5830，如果汇价突破该水位，则更上方目标指向1.6000。

不过，市场中仍不乏力挺美元的观点。太平洋投资管理公司(PIMCO)资产配置及实际回报业务首席投资官Mihir Worah就预言，美元虽已经升值15%，但仍有进一步上涨的空间。

Worah表示，“我认为，美元仍有5%-10%的升值空间。很明显，如果美元涨势过快，则将影响美联储决策，但从具体汇价预估来看，我们预计欧元/美元将触及平价，美元/日元将升至125。”

北京晚间20:30，美国将公布4月生产者物价指数和上周季调后初请失业金人数，美元多头可能会寄希望于后者扮演“救兵”的角色。

市场主流预期显示，初请人数或相比前周增加1万，至27.5万人。当前初请失业金人数数据一直处在15年低位附近。

Hennion & Walsh Asset Management公司总裁和首席投资官Kevin Mahn表示，“只要初请数据没有呈现向上的趋势，那么就暗示美国就业市场表现稳固，而美联储对年内加息的计划将依旧充满信心。”

目前，美联储正密切关注就业和物价变化，并将其作为未来货币政策转向的重要参考指标。而随着近期一些列低迷的经济数据出炉之后，市场开始倾向于相信美联储或将在今年9月甚至更晚才会扣动扳机，即便6月份采取行动的微小可能不能排除。

现货黄金和白银踌躇满志 暴涨背后藏不为人知秘密

隔夜走势最为出彩的非现货黄金和白银莫属，在零售销售数据公布之后，黄金和白银双双大涨。现货黄金急升近20美元至1218.30，现货白银更是飙升逾4%至17.21。

日内欧市盘初，黄金和白银均小幅回落，消化短信获利盘，并等待晚间的4月生产者物价指数和上周季调后初请失业金人数数据。

技术上看，现货白银显得更为强势。日图上，银价打破自去年7月来的下行趋势线，并上破200日均线(当前位于17.05)，多头一下子扫除了上行的两大拦路虎。

现货黄金日内最高触及1218.60，仍未未能突破200日均线(1218.78)的阻力，暂时徘徊于1215附近。

加拿大丰业银行(Scotiabank)在最新的分析中指出，“黄金短线阻力看向4月高位1225(金价自1月3月走势即1305-1143跌势的50%回撤位)。我们预期金价在上穿1225阻力后或迎来新的买盘支撑，更远阻力位于1244(61.8%回撤位)。”

对于白银，丰业银行表示，“白银终于突破16.73阻力，目前目标看向3月高位17.39。在美元偏弱的情况之下，金银或还有进一步上行空间。”

知名技术分析机构FX Empie则认为，目前金价将测试震荡区域的上限1220，因此不建议买盘。不过如果金价能够突破这一水平，那么将是非常看多的，长期而言金价可能会上涨到1300美元/盎司水平。

值得注意的是，有市场分析人士指出，金银暴涨除了美国数据疲软导致美元走低的因素之外，背后藏有不为人知的“秘密”--美债需求削弱。

贵金属交易商USAGOLD公司的分析师的Michael Kosares称，由于美债需求的减弱，美联储不得不继续印钞支持国债市场，

Kosares大胆预测，“在美国政府债券需求匮乏的情况下，最符合逻辑的情况就是干预(凯恩斯主义)，即美联储再度开动印钞机。正是出于这样的情况，有想法的投资者才会赶忙买入黄金，以防止货币政策下一轮大变动的风险。”