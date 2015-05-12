谁是油价反弹的“幕后推手”？

国际油价自3月中旬以来大举反弹，分析师们认为，这是因做空油价的对冲基金纷纷回补空仓，而非油市前景明显改善所致。

在油价反弹前夕，对冲基金和其他基金经理所持西德克萨斯中质油(WTI)相关期货和期权空仓创下纪录水平，其规模相当于2.09亿桶原油。但在3月17日至5月5日的七周中，对冲基金将空仓削减近1.16亿桶，至9,300万桶，降幅超过55%。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，在这段时期内，对冲基金的净多仓仅从3.81亿桶增加700万桶，至3.88亿桶，增幅为2%。

对冲基金的空头回补与WTI近月合约的反弹几乎同步，该合约在3月18日创下每桶42美元的近期低点，到5月6日升至每桶62.50美元上方，涨幅接近50%。

在这段时期内，WTI 6月合约与2015年12月合约的价差从6.16美元收窄近半，至3.08美元，在这段时期之后又进一步收窄至仅2.71美元。

而如今，随着创纪录的空仓基本回补，油价的涨势也已转淡，因需要回补的空仓减少。

上述仓位的迅速转变是投机客误判形势的一个经典案例——他们积聚了创纪录的空仓，并且在油价已经非常低的时候，仍大举押注油价会继续下跌。

这反映了2014年5月和6月的情况，当时投机氛围浓厚，押注WTI油价进一步上扬的多头仓位达到创纪录规模的4.51亿桶，不过当时油价已然高处不胜寒。

随着需求加速上升，供给快速增长开始趋缓，全球石油基准布伦特原油没有延续去年跌势，较1月份创下的6年低点已反弹近50%。上周油价自去年12月以来首度站上68美元之上。

油价反弹令看空的分析师大跌眼镜。2015年初，一些国际大行纷纷预测油价可能崩跌到每桶30美元左右。如今，他们纷纷调高油价预估。

大量基金都预期涨势会持续并扩大，并不认为涨势会反转或预计油价会转跌。

投资者通常都遵从这一格言：趋势是你的朋友，但过去12个月，油市走势变幻莫测，让许多对冲基金都付出了沉重的代价。

对产油国来说，沙特和石油输出国组织(OPEC)都把2014和2015年的油价剧烈波动，部分归咎于投机客。

投机客2014年6月时的多仓创纪录水准，但到了2015年3月空仓则创纪录，这种变化加快并夸大了油价波动。

尽管油价反弹，不过分析师警告称，油价仍面临诸多风险， 包括随着油价上涨，美国页岩油重回市场。

美国银行(Bank of America)驻伦敦分析师Sabine Schels说道：“原油市场的低点已过，供需平衡仍趋紧。最明显的地方就是在美国，产油过剩情况大幅趋缓。可是供给还是大于需求，只是失衡情况不像之前那么严重。”