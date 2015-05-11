4月CPI继续漫步“1%时代”

4月CPI同比微幅反弹至1.5%，仍在低位运行，且同期PPI同比跌幅也未能如预期般出现明显收窄，表明工业领域通缩压力犹存，也为货币政策宽松提供了空间。10日下午，央行宣布从11日起一年期贷款基准利率下调0.25个百分点。

国家统计局9日公布数据显示，4月CPI同比上涨1.5%，涨幅较上月扩大0.1个百分点。国家统计局城市司高级统计师余秋梅在解读数据时表示，受去年同月基数较低影响，部分食品价格同比涨幅有所扩大，从而推升了CPI。

今年以来，通胀一直低位运行，目前年内低点为1月份的0.8%，接下来三个月则一直持稳在“1%时代”。

谈及未来走势，交行首席经济学家连平对上证报记者表示：“低通胀状态在弱势改善，随着货币政策进一步趋松，央行加大流动性投放将有助于物价企稳，并考虑到二、三季度CPI翘尾因素为年内高峰，近期CPI同比可能小幅回升，但回升的幅度有限。”

尽管今年通胀预期目标下调至3%，但从目前机构预测数据来看，全年实际涨幅或在2%左右，大大低于预期目标。

数据还显示，4月PPI同比下降4.6%，与上月持平，连续38个月同比负增长；同时环比增速重现恶化，从上个月的-0.1%扩大至-0.3%。

“上游行业通缩压力依旧很大，目前国内经济增长疲弱，特别是房地产投资下滑对经济的拖累尤为显著，因此相关工业品例如钢铁、煤炭等价格依旧低迷。”摩根士丹利华鑫证券宏观研究主管章俊在接受上证报记者采访时说，预计未来随着基建项目开工提速，及房地产销售转暖所带动的房地产投资重启，PPI将企稳改善。

连平也表示，随着翘尾因素的逐渐回升，未来PPI同比跌幅可能收窄，工业通缩压力将得到减缓，但负增长态势将延续到下半年。

在经济下行压力加大的情况下，低通胀为货币政策宽松提供了空间。10日下午，央行宣布，从11日起一年期贷款基准利率下调0.25个百分点。

章俊认为，在三季度末之前，央行仍将保持目前每个月降息或者降准一次的频度。申万宏源(000166,咨询)证券首席宏观分析师李慧勇也表示，为扩大直接融资，央行10日宣布降息是意料之中的。

4月末中央政治局会议在提及稳健货币政策时强调，要“把握好度，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道”。

因此，章俊指出，除了继续降准降息外，央行会加大定向调控的力度，改善货币政策传导机制，从而有效降低实体经济的融资成本。