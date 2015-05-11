中国央行半年内第三次降息，稳定就业市场已成首要目标

为了应对低于预期的经济活动数据，中国人民银行上周日(5月10日)分别下调了基准贷款及基准存款利率25个百分点，现值分别为5.1%及2.25%。这是六个月内中国央行第三次宣布降息，也使得舆论纷纷猜测中国政府今年可能无法完成7%的年国内生产总值(GDP)目标，而经济发展脚步放缓很可能已经对就业市场稳定性造成了伤害。

瑞东集团的首席战略师及研究部门主管帕尔帕特(Uwe Parpart)表示，中国央行降息的举动验证了投资者的假设：政府可以忍受的低于平均水平的经济增长水平必须不对就业形势造成伤害。很显然，目前的经济增长水平已经超过了政府的底线。

由于就业是保证中国经济模式从出口导向型转向消费导向型的关键，因此保持就业稳定一直是中国政府的首要任务。尽管劳动力市场此前在低经济增长的环境下一直保持稳定，但现在来看，劳动力市场紧缩的标志已经显现。据路透报道，东北地区的辽宁省政府在上个月宣布将年就业岗位创造的目标从70万个调低到40万个。这一动作反应了中国当前严峻的就业形势。由于就业岗位创造的步伐已经放缓，劳工部也警告政府不应该“盲目乐观”，而对于经济下行压力特别大的局部地区，稳定就业压力的压力就变得空前巨大。此前发布的分省数据显示辽宁省一季度GDP同比增幅仅有1.9%，在全国各省区市中垫底。

因此，降息有利于创造就业吗？

此前中国央行公布的第一季度平均名义借贷成本为6.8%，这也是阻碍资本密集型工业和制造业领域经济活动的一个因素。本周一(5月11日)高盛经济学家宋宇表示，降息会帮助实体经济降低融资成本并支持经济活动。由于大部分借贷合同都以基准借贷利率为依据，因此降息将减少现有借款人的经济负担。

经济学家也指出，此次降息不太可能是政府促进经济增长的最后一次政策支持。

凯投宏观首席亚洲经济学家威廉姆斯(Mark Williams)表示，中国实际经济形势比许多业内人士预期的还要疲软，而在经济表现逊于全国平均水平的部分地区，“短板效应”则可能得到进一步凸显。因此威廉姆斯预计在今年结束以前，中国央行将进一步下调存款准备金率(RRR)150个基点。当然，这将只会在需求不变的情况下帮助经济发展。在今后几个月里，可能的真实利率削减将进一步促进经济增长，但政府还会通过诸如加快基础设施建设支出及加大其他政府主导的投资项目力度等方式来加快经济发展。