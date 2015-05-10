“一带一路”如何对接俄“欧亚经济联盟”

习近平与普京共同签署联合声明

中俄之间备受瞩目的“丝绸之路经济带”战略合作终于应声落地。

5月8日，在中国国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问期间，习近平与俄总统普京会面后，双方共同签署并发表了《关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》（下称“联合声明”）。

根据联合声明，双方努力将丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设相对接，确保地区经济持续稳定增长，加强区域经济一体化，维护地区和平与发展。双方支持启动中国与欧亚经济联盟对接丝绸之路经济带建设与欧亚经济一体化的对话机制，并将推动在双方专家学者参与下就开辟共同经济空间开展协作进行讨论。

值得注意的是，此次习近平欧亚三国之行中访问的其他两国——哈萨克斯坦及白俄罗斯，都是俄罗斯主导的欧亚经济联盟的成员。于今年1月1日正式生效的欧亚经济联盟目前有5个成员，除了俄白哈三国，亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦也是成员。塔吉克斯坦目前是该联盟的候选国。

对于“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟的合作，华东师范大学俄罗斯研究中心副主任杨成在接受《第一财经日报》采访时表示，“一个虚体的倡议与一个实体的机构怎样合作，在国际上尚无先例，需要有很多创新思维。后续的具体实施需要双方在互谅互让、共建共享的基础上循序渐进地予以推进。”

当地时间10日，习近平继续欧亚行，将到访白俄罗斯。俄媒援引俄科学院远东研究所主任研究员彼得罗夫斯基的话说，这不是偶然的路线，中国领导人无疑会讨论吸引欧亚经济联盟国家加入丝绸之路经济带事宜。

“水到渠成”的结果

其实，中俄之间就丝绸之路经济带战略的合作也经历了些许波折。上海外国语大学俄罗斯研究中心主任汪宁此前告诉本报记者，早在中国提出“一带一路”战略伊始，俄罗斯国内主流学者是抱着非常谨慎的态度进行观望的，“有俄罗斯学者认为，中国‘一带一路’战略所穿过的中亚地区一直以来是俄势力主导的范围，所以俄罗斯起初的态度不是非常积极，国内甚至反对声不少。”。

那究竟是什么因素导致了俄此次态度急剧转变？汪宁认为，西方就乌克兰问题对俄罗斯持续不断的制裁无形中促使了中俄之间合作步伐的加快及合作领域的扩大，中俄此次丝路战略合作就是最直接的体现。

的确，西方连续制裁对俄罗斯的经济影响非常明显。卢布暴跌、资本外流，外加油价的重挫，使得普京不得不出台一系列应对措施，尽可能缓解外部效应对俄经济的打击。“俄罗斯政府的转变是在西方制裁加码下的顺势而为，放低姿态，通过与中国的经济合作来缓解西方制裁的压力。”汪宁说，近一年，中俄在能源、基建、金融、航空航天等多个领域的务实合作为俄积极“向东看”的战略提供了注脚。

彼得罗夫斯基说，普京去年2月在索契宣布俄罗斯将加入丝绸之路经济带，在那之后俄中就这一问题展开了专家协商，现在这一结果“水到渠成”。

以自贸区、产业园为依托

当中俄以联合声明的形式为丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设定调时，双方下一步合作将诠释两大战略的对接。

陪同习近平此次访俄的中国商务部部长高虎城当地时间8日晚间在莫斯科会见欧亚经济委员会贸易委员斯列普涅夫时表示，中国将通过即将启动的经贸合作伙伴关系协定谈判，与欧亚经济联盟建立贸易便利化的制度安排，最终与后者建立自贸区。中俄双方也签署了启动经贸合作伙伴的联合声明。

中俄还在联合声明中提到，要实施大型投资合作项目，共同打造产业园区和跨境经济合作区；在物流、交通基础设施、多式联运等领域加强互联互通，实施基础设施共同开发项目，以扩大并优化区域生产网络等。由此可见，以自贸区为代表的跨境经济合作区与产业园将成为丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接的主要平台。

在习近平此次欧亚三国行的最后一站白俄罗斯，被誉为中国在海外最大的工业园中白工业园正悄然起步。据记者了解，该产业园中，中方将占股60%；白方将占股40%。该产业园将聚焦生物医药、电子通讯科技、高端制造等领域。目前，已有多家企业对入园颇感兴趣。

中国产能对接欧亚市场

尽管中国与欧亚经济联盟成员国建立自贸区与产业园的说法首次被提升到战略层面，但中国与相关国家的合作已提前谋篇布局。

在中国能源需求巨大的当下，对于欧亚经济联盟成员而言，以石油、天然气为主的能源是与中国合作的主要项目。继5月初中俄天然气管道东线建设方案得到普京批准后，俄罗斯天然气工业股份公司和中石油此次又确认了西线供气的原则条件。在哈萨克斯坦，中哈石油管道是连通两国的“黑色动脉”。据哈媒报道，2014年中石油和哈国家石油公司签署了1.5亿美元的石油天然气设施项目。哈萨克斯坦此次还与中国公司共同部署20余合作项目，大多数是关于能源领域的。

除了能源供给，欧亚经济联盟还大打市场牌。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫此前表示，欧亚经济联盟拥有由1.7亿人口组成的巨大消费市场，到2030年经济一体化将给3国国内生产总值额外带来9000亿美元的增量。

在中国产能急求海外市场时，欧亚经济联盟将成为中国产能走出去的有一个新市场。去年，中国国务院总理李克强访问哈萨克斯坦时，就鼓励中国钢铁、水泥、平板玻璃等企业走进哈萨克斯坦。目前，中哈产能合作已达成28项协议，投资总额达230亿美元。在俄罗斯，中俄在高铁、航天、造纸、水泥制造等领域均已达成合作共识，双边贸易额有望在今年突破千亿美元大关。

此外，伴随着产能走出去，中国的金融服务也在逐步跟进。李克强此前强调，推动装备走出去和国际产能合作，金融服务要同步跟进。此举不仅能拓宽中国的外汇储备利用渠道，同时还能破除商业融资障碍，有利于人民币国际化的进程。

根据《欧亚经济联盟》条约，其目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力的自由流动，推行协调一致的经济政策。这也就意味着，在中国产能走出去的当前，与欧亚经济联盟单个国家打交道的情形或将被这些国家“把团取暖”的形式所替代。统一的经济政策和标准也将节省中国产品走进这些地区的成本。

杨成表示，丝绸之路经济带一旦建成或部分建成，都将有利于推动建成连接欧洲与亚洲生产和消费能力的快速通道，使得包括哈萨克斯坦、白俄罗斯等国在内的全球化“疏漏”地区更快更好地融入国际交换体系中并获得更多的发展红利。

彼得罗夫斯基认为，丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接可能需要“路线图”，因为这是一个宏伟的项目，有许多组成内容，包括交通、物流、石油天然气管道等，需要一整套规划来加以实施。