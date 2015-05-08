黄金外汇行情解读

2015/5/8 11:10

基本面：

"汇通网5月8日讯——周五(5月8日)市场进入本周行情走势的高潮。亚洲时段，投资者首先需要密切留意的英国大选的最新结果，该结果将会在早间公布，关注大选结果对英镑走势的影响。此外，投资者稍加留意日本央行公布的会议纪要，由于本次纪要为上次会议内容，时效性较差，预计对市场影响有限。其次，澳洲联储的季度政策声明投资也需要留意，另外中国还会在早间公布贸易帐的数据，都可能会对澳元短期走势构成影响。

欧洲时段，投资者密切留意德国方面公布的两项重要数据，季调后工业产出和季调后贸易帐，这两项数据可能会给市场带来短暂的影响，不过由于晚间还有重大数据公布，所以预计市场交投会比较谨慎。另外，英国公布的商品贸易帐，投资者也可以稍加留意。

纽约时段，本周市场真正的考验来临。美国将会公布4月份的非农就业数据和失业率，虽然目前市场认为此次非农数据可能会比较悲观，但这种情绪已经反映到市场中去了，如果数据疲软，将会打压美指，数据向好将会支撑美指。在非农数据公布后美国的批发库存数据投资者也不能忽视，该数据可能会影响美指的短线走势。

汇通网5月8日讯——【也门局势】沙特领衔的对也门武装打击联盟发言人：沙特领导的联盟将定向打击也门Houti武装集团的诸多领导人。"

技术面：

金价走势日线结构图上，本周与上周相似，呈左右对称，周初上涨，周末回落状态，但本周目前顶部较上一周低，每根k线都较上周短，不过本周遇非农，今天走势可能会打开震荡局面，依据上月以及上周走势推测，今日非农偏空，加上昨天美联储公布的周初请数据和周三的ADP数据，都暗示出非农利空。4小时macd处于0轴下方，macd阴柱收短，亚盘时段可能还会有小许反弹。

今日观点：

综上所述，今日关注1189.23和1181.12，主要是1189的阻力效果，如果不能上破，这里将是今日起跌点；

今日思路：阻力位1197.33、189.23支撑位1181.12、1175.1、1160.75；

1.黄金1189.23附近不破做空，止损1193.61看1181.13、1175.41、1160；

2.黄金不破1181.12做多，止损1176看1189.23、1210.06；

3.白银16.36做空，止损16.68看16.35、16.13、15.71；

4.美加企稳1.2050做多，止损1.2028看1.2388；

4.美日119.36做多，止损119.20看119.74、120.15；

5.澳元0.7897做空，止损0.7945看0.7801、0.7591；

6.欧元1.1296附近做空，止损1.1390看1.1095、1.1097；

7.英镑1.5394做多，止损1.5311看1.5878；

8.美瑞0.9209做多，止损0.9149看0.9364；

9.镑日184.42做多，止损184.05看188.06；

10.欧日134.89附近做空，止损135.67看133.62、130.53；

11.美指94.57做多，止损94.35看95.76、96.12；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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