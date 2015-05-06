美国贸易逆差现近20年最大增幅

美国商务部周二公布，美国3月份贸易逆差较2月扩大43.1%，为1996年12月以来出现的最大月度增幅。西海岸港口劳工纠纷结束后，当月非石油产品进口创下纪录水平，经季节性因素调整后的贸易逆差扩大至513.7亿美元。

即便考虑了美元走强和全球经济增长疲软的影响，当月贸易逆差还是远超经济学家预期。因此美国第一季度国内生产总值(GDP)终值可能出现萎缩，上周公布的初值为折合成年率增长0.2%。

Sterne Agee经济学家Lindsey Piegza说，个中原因还是年初经济增长乏力，经济动能迹象微弱。

贸易数据公布后，摩根大通(J.P. Morgan Chase)和德意志银行(Deutsche Bank)经济学家将美国第一季度经济增速预期下调至-0.5%。预测机构Macroeconomic Advisers将美国第一季度经济增