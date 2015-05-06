美国贸易逆差现近20年最大增幅

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美元走强和西海岸港口进口作业强力恢复预示美国经济可能遭遇六年扩张中的第三次季度萎缩，暗示不稳定因素似乎会抑制全年经济增长。
美国商务部周二公布，美国3月份贸易逆差较2月扩大43.1%，为1996年12月以来出现的最大月度增幅。西海岸港口劳工纠纷结束后，当月非石油产品进口创下纪录水平，经季节性因素调整后的贸易逆差扩大至513.7亿美元。
即便考虑了美元走强和全球经济增长疲软的影响，当月贸易逆差还是远超经济学家预期。因此美国第一季度国内生产总值(GDP)终值可能出现萎缩，上周公布的初值为折合成年率增长0.2%。
Sterne Agee经济学家Lindsey Piegza说，个中原因还是年初经济增长乏力，经济动能迹象微弱。
贸易数据公布后，摩根大通(J.P. Morgan Chase)和德意志银行(Deutsche Bank)经济学家将美国第一季度经济增速预期下调至-0.5%。预测机构Macroeconomic Advisers将美国第一季度经济增
美国商务部周二公布，美国3月份贸易逆差较2月扩大43.1%，为1996年12月以来出现的最大月度增幅。西海岸港口劳工纠纷结束后，当月非石油产品进口创下纪录水平，经季节性因素调整后的贸易逆差扩大至513.7亿美元。
即便考虑了美元走强和全球经济增长疲软的影响，当月贸易逆差还是远超经济学家预期。因此美国第一季度国内生产总值(GDP)终值可能出现萎缩，上周公布的初值为折合成年率增长0.2%。
Sterne Agee经济学家Lindsey Piegza说，个中原因还是年初经济增长乏力，经济动能迹象微弱。
贸易数据公布后，摩根大通(J.P. Morgan Chase)和德意志银行(Deutsche Bank)经济学家将美国第一季度经济增速预期下调至-0.5%。预测机构Macroeconomic Advisers将美国第一季度经济增