全球房地产投资者到巴西找“便宜货”

据《华尔街日报》报道，在巴西经济下滑和政治动荡之际，诸如黑石集团、布鲁克菲尔德物业公司和普洛斯（GLP）等全球房地产投资者正前往该国寻找“便宜货”。

数据提供商Real Capital Analytics的数据显示，在增长率暴跌以及抗议活动升级的双重打压下，2014年巴西办公房地产销售额仅为5.84亿美元，2013年和2012年分别为6.986亿美元和19.2亿美元。

不过，近几个月，黑石旗下房地产部门已经进行了两次并购，分别收购了巴西一家住宅建筑商的股份和里约热内卢市内包含4栋办公大楼的投资组合。此外，该部门还在巴西首次设立了属于自己的办公室，负责人为Marcelo Fedak——巴西金融服务公司BTG Pactual前房地产部门负责人。

事实上，很多年来，黑石对巴西房地产市场一直虎视眈眈。

普洛斯巴西业务负责人Mauro Dias透露，继去年以13.6亿美元在巴西买下包含34项工业地产的投资组合后，今年普洛斯正从“在筹资上有困难”的小型业主手中买下开发基地。

布鲁克菲尔德已拍板将在巴西买下7栋办公大楼。该公司房地产业务首席执行官Ric Clark指出，“我们认为，现在是买入的好时候。”

近来，对巴西房地产市场的投资，让很多投资者叫苦不迭。包括General Shopping Brasil、JHSF Partipacoes SA和Sonae Sierra Brasil SA在内的上市房地产公司的股价，遭遇大幅下跌。很多新开盘的店铺、公寓和建筑，与疲软的需求碰了个正着。

但是，持看涨情绪的投资者，仍坚信新兴市场正身处“繁荣萧条交替循环”，其中包括巴西。他们还表示，对巴西经济增长引擎(其中包括丰富的自然资源和不断壮大的中产阶级)很有信心。

在到巴西“捡便宜”的投资者中，既有新玩家，也有老面孔。比如说，美国地产界泰斗级人物Sam Zell，早在10年前他就曾参与对巴西房地产市场的国际投资活动。现在，他又打开了交易搜索雷达。他的前合作伙伴Gary Garrabrant，也是如此。