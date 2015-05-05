为何不能以“炒股票”的心态“炒黄金”？

最近几年美、欧等国相继出现金融危机，各国纷纷推出量化宽松政策，国际地缘政治亦经常出乱子，令黄金价格与白银价格大幅波动，日内波幅可以动辄高达30-50美元，为投资者带来不少赚钱机会。不过，所有投资也有风险，而且不少投资者在尚未清楚了解黄金白银投资的方法时便盲目入市，容易造成亏损。

黄金白银投资者当中，有不少曾经投资股票;市面上亦有不少广告以股市和现货黄金作比较，引导投资者「转战黄金」为卖点。不过，有专家指出，以炒股票的心态去炒黄金是非常危险的。本报就此专题特别访问了在现货黄金、现货白银、股票投资、外汇交易及原油交油有多年国际投行经验的专家──英伦金业计量分析师雷衍操，请他给投资者一些建议。

英伦金业是香港黄金白银交易服务商，为香港金银业贸易场76号AA行员，环球分析师团队创连周回报超200%纪录。英伦除了是《金融界-最佳黄金交易平台》、两届《和讯-最具贵金属研究实力金企》冠军、《环球外汇—最佳黄金交易商》，更是首家获《中央电视台CCTV》独立访问的香港黄金投资公司。中央电视台CCTV是国内最具公信力与影响力的媒体品牌，可见英伦实力获得国内外广泛认同。

错误一：由股市转战黄金?

问：市面上有不少广告引导投资者从股市转战黄金，对此有甚么看法?

英伦金业雷衍操：其实股市升跌亦有人赚钱，而金市好坏亦有人亏钱;反之，若以股市未能赚钱，抱着一试无妨的心态参与现货黄金白银交易则亏钱机会很高。当然若经验丰富的交易者则有机会赚取比股市更高的回报，但无论做任何投资产品，亦必须先了解产品交易风险，而现货黄金白银投资最大的风险是“市场风险”。现货黄金白银有别于股票，现货黄金白银交易价格具备高透明度及较少人为操控，因此当市场出现重大数据公布或突发事件，即有机会做成价格大幅变动，若交易者没有做好止损或错误判断走势，即会做成亏损。另一方面，由于现货黄金白银交易需要掌握比交易股票较为成熟的技巧，不少成功的基金经理也是从学习现货黄金白银交易开始。

当然，凭借我过去十数年的环球资产管理经验，我认为正确的投资观念应该以一个完整的理财组合作考虑，而非单一的选择，投资组合应该包括高中低回报的产品，以争取长时间稳定而进取的回报，即包括：储蓄、股票、房产、基金及黄金白银投资，按参与者的投资经验与人生周期作合适分配。谨记：“真正的风险来自你对产品的误解与偏见”。香港英伦金业十多位名师每日提供 “实时”、 “在线”、“互动”投资课程，例如周五非农公告前，就有两节《非农实战攻略》供投资者免费报读，协助参与者以正面、正确、实用的态度进行现货黄金白银交易，据统计英伦金业的实战攻略回报率平均周回报达200%。

错误二：以炒股票的【心态】去炒黄金?

早前市场上有一项针对金融机构对黄金价格预测的准确度调查，结果显示英伦金业的准确度远超《摩根士丹利》、《瑞银》、《汇丰》等投行，包括其在2012年底预言2013金价崩盘， 2013-2014年的黄金价格顶底准测，以致2015年首季的黄金价格升跌走势，可见英伦金业分析师团队的实力非凡。他们对现货黄金白银投资者有何提示?

问：黄金白银交易跟交易股票的方法相同吗?

英伦金业雷衍操：现货黄金白银交易属短线交易为主，而且由于具备杠杆及低交易费，与一般买卖股票的交易习惯与思维很不一样，而且影响黄金白银价格波动的消息往往实时在数分钟至数十分钟内反映，若以一般投资股票的思维进行交易，即会面对较大的交易风险。

从以上比较可见，参与股票买卖及黄金投资需要不一样的视点与交易策略。所以，无论股市好或坏，只要对短线交易有兴趣，也可以参与现货黄金白银投资，因为现货黄金白银交易每日也能提供多个短线获利的机会。

一般现货黄金白银投资者最容易忽略是交易的时间观与止损，因为股票交易往往以日走势为基础，日内价位波动平均不超逾5%，超过10%已经是剧大波动，但现货黄金是24小时交易，晚间价格波动普遍亦达5~12美元，即有50%~120%的波幅，所以若忽视不同时段之特性或没有设定止损则会面对损失。而现货黄金白银交易者常犯的问题就是没有设定止损或错判止损位置。香港英伦金业为客户提供全日多个重要时段的交易及止损价位提示，为客户进一步稳操胜券。

香港英伦金业的环球分析团队具备逾30年经验，准确预测2013-15年黄金价格走势，如想索取《现货黄金白银操作建议》可登入香港英伦金业网站向在线客服查询。

此外,近日英伦金业推出了多项针对投资者教育的活动，投资者如想提升个人交易能力，抓紧投资回报，不妨登入英伦金业网站查询以下各项：

1) 索取香港金汇三大名家之一苏子于全国顶尖高校主讲的《零风险倍化资金》讲座录像视频。

2) 免费报名5月8日《非农实战攻略》在线讲座，掌握非农操作策略。

3) 报读5月13日英伦金业和领先技术分析公司Trading Central合办、由殿堂级美女特许技术分析师开讲的《高阶技术交易法》在线讲座，费用388元人民币，现货黄金开白及现货白银开户客户优惠188元人民币。

报名参加《中国投资达人秀》模拟交易大赛，到英伦金业活动专页模拟现货黄金开户及现货白银开户即可参与，除可一试身手更有机会赢IPAD, IPHONE, IWATCH等丰富大奖。