五一黄金周港首日入境增24%商场丁财旺

大陆客最爱的旅游地之一的香港，在深圳叫停一签多行后的首个五一黄金周，入境人数仍然录得可观增幅。不少商场生意亦录得两成增幅，可谓旺丁又旺财。

入境处网页公布，五一首两日整体入境人次达87.5万人次，大陆访港旅客人次占33.1万。大陆访港旅客入境人次中，两日各有17.7万及15.4万，较去年同期分别升24%及6%。

旅客数字报喜，部份本地百货及商场销售按年录得双位数升幅。利福表示，假期期间的经营情况优于预期，销售按年录得双位数增长，销售贡献最大的铜锣湾崇光百货，香港人占整体销售比例五成，跟以往相若。集团又指，一周一行对集团影响微乎其微。

另有商场推动本地消费，新鸿基地产旗下9个商场的人流及营业额均上升12%。不过酒店入住率与去年黄金周相若，未见大幅度增长。

交通便利港仍具吸引力

旅游业议会主席胡兆英昨日出席一个电台节目时说，虽然五一假期首日的入境旅客大幅增加，但当中一部份是过境旅客。因很多航空公司预留机位给大陆游客前往日、韩或泰国，香港只是中转站，到第二日, 旅客升幅已经放缓。他认为，增幅应该只是个位数字增长。

他指，大陆游客来港旅游有减缓的趋势，但4月跌幅有收紧，未来希望开拓更多自由行城市，吸引大陆游客来港。

对于日、韩旅游业的竞争，胡兆英说，由于交通、航班及语言等便利条件，香港对大陆旅客仍有吸引力。“因为日本、南韩始终受国际航班的限制，升幅有局限，对我们影响不算大。”

大陆客感受港文化与自由

虽然业界反映来港旅游的大陆客，消费力较以往减弱，尖沙咀、旺角一带也没有以往人头涌涌般拥挤。不过，记者趁五一假期，在尖沙咀北京道前，直击大陆游客赴港消费情况。多个游客表示，香港仍是他们的最爱。

深圳某公司负责人曾先生，和员工们一起来港度假3日。每晚住五星级酒店，平均2千多元一天，一行人来港数日，至少消费数万元。

不过，曾先生对购买名牌兴趣不大。他指着自己身上穿戴的名表、戒指和名牌衣饰称，如果买名牌，宁可去杜拜、澳洲等地，“有三成的折扣，香港只有一成”。此行来香港度假，旨在放松自己和换个环境，“至少这里的空气比大陆好，还有感受一下香港的文化氛围，和一国两制的特色，也是大陆没有的。”

有分析称，大陆反贪令买奢侈品销量减少，不过曾先生称，据他海外所目睹的，在欧洲等地，豪买名牌的仍然是大陆游客，说明大陆客消费实力无容置疑。不过，他指，随着大陆降低关税指日可待，以及网上直销购物的普及，香港购物天堂的优势或会降低，“大陆黄金价格甚至比香港还低一些。”

广东商人刘先生，几乎每月都来港公干或者购物，预计消费数万元。他非常喜欢香港来港购物，称“品种多、服务好、价格合理”，并指来香港购物旅游，毕竟比日本、南韩近，而且在这里亦感到香港民众的善意，认为是大陆媒体故意渲染所谓的反水货风波。

从山东来港的王先生，从事国产车配件服务业，今次是第一次来港旅游。而他几日见闻发现香港人很友好，在这里购物也很放心。除了来港购物外，亦可以在这里看到大陆看不到的新闻。