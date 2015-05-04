黄金外汇行情解读

2015/5/4 9:13

基本面：

"汇通网5月2日讯——美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周五(5月1日)表示，如果美国经济足够好，美联储(FED)可能最早就会在6月份加息。2015年于美国联邦公开市场委员会(FOMC)享有投票权的威廉姆斯在查普曼大学演说之后的问答环节发表了上述看法，称其认同克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)的看法，“每次会议都有可能(开始加息)”。

威廉姆斯认为，美联储还有两个月的时间来观察4月份和5月份的就业报告和零售销售、通胀率、以及其他关键性经济数据。值得一提的是，美国4月非农就业报告定于下周五(5月8日)发布。

威廉姆斯指出，经济趋势实际上非常正面，劳动力市场得到改善，都意味着美联储的信心得到改善，且预计通胀率会朝着2.0%既定的通胀目标回升。

周四(4月30日)发布的数据显示，美国上周(4月25日当周)的初请失业金人数锐减3.4万至26.2万，创2000年4月15日以来最低水平，使得投资者对4月份非农就业人口报告的预期得到改观。

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技术面：

上个月收了倒T阳线后，五月的第一天延续下跌，创出4周以来新低，周线更是以较长上影线收出宝剑线，MA6向下延伸，而布林中轨却向上，这里存在角度背离，macd阳柱收短，但是dif与dea走势有纠缠，提放金价反转；日线图上，上周走势过山车，左右对称，右侧带长下引线的锤子阴线，阴线与实体相等，ma6与布林中轨同步向下，macd阴柱疲软，没有足够的能量继续支持看空，日内重点关注1175.1的支撑。4小时图显示宽幅偏空震荡，但macd显示多头走势。

今日观点：

综上所述，日内震荡，关注1175的支撑，不破做多，跌破做空；

今日思路：阻力位1195、1210.6支撑位1179.5、1160.75；

1.黄金1175附近不破做多，止损1171.8看1177.6、1183.4、1189.25、1192.58；

2.黄金跌破1175做空，止损1177.69看1160.67；

3.白银16.56做空，止损16.68看16.25、15.85；

3.美加1.2130做多，止损1.2073看1.2388；

4.美日119.68做多，止损119.44看120.7、121.65；

5.澳元0.7832做空，止损0.7858看0.7755、0.7591；

6.欧元1.1219附近做空，止损1.1236看1.1107、1.1097；

7.英镑1.5156做多，止损1.5286看1.5031；

8.美瑞0.9347做空，止损0.9418看0.9276、0.9211；

9.镑日182.06做多，止损181.45看183.19、184.10；

10.欧日133.60附近做多，止损133.39看134.46、135.36；

11.美指95.13做多，止损94.70看95.36、95.83、97.00；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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