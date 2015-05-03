非农消息周 我们提前来了解数据

联邦公开市场委员会(FOMC)会议声明基调整体没有变化，声明指出虽然1季度经济增速放缓，但认为这是受暂时性因素影响。美联储官员重申，加息前需要对通胀有“合理信心”，经济增长风险与就业前景接近平衡，通胀率将在中期升至2%目标，但是声明未提及升息事宜。2015年于美国联邦公开市场委员会(FOMC)享有投票权的威廉姆斯在查普曼大学演说之后的问答环节发表了上述看法，称其认同克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)的看法，“也就是说每次会议都有可能(开始加息)”威廉姆斯认为，美联储还有两个月的时间来观察4月份和5月份的就业报告和零售销售、通胀率、以及其他关键性经济数据。值得一提的是，美国4月非农就业报告定于下周五(5月8日)发布。威廉姆斯指出，经济趋势实际上非常正面，劳动力市场得到改善，都意味着美联储的信心得到改善，且预计通胀率会朝着2.0%既定的通胀目标回升。

不妨来看看本周是哪些消息主导了交易市场的整体走势。

基本面利好因素：

1.美国商务部周三公布的数据显示，美国2015年1季度GDP年率初值仅增长0.2%，远不及预期值增长1.0%。

2.美国1季度经济数据持续疲软，2季度数据开局不利，最新的FOMC政策声明承认1季度经济增长放缓，但认为这主要受暂时性因素影响。市场预期美联储加息可能延迟。

3.周二公布的数据显示，美国4月谘商会消费者信心指数自前值101.3回落至95.2，预期101.6；美国4月里奇蒙德联储制造业指数自前值-8回落至-3，预期-2。

4.周一公布的美国4月Markit服务业采购经理人指数初值自前值59.2回落至57.8，预期58.8；美国4月Markit综合采购经理人指数初值由前值59.2回落至57.4。美国4月达拉斯联储制造业活动指数维持疲软，录得-16.0，预期-12，前值-17.4。

基本面利空因素：

1.周五发布的美国经济数据良莠不齐，美元展现韧性反弹。美元/日元周五触及两周高位，兑一篮子主要货币亦从两个月低点上升，因有迹象表明，美国经济在近期的疲软之后或开始企稳。

2.美国劳工部周四公布的数据显示，上周(4月25日当周)初请失业金人数下跌至26.2万，好于市场预期29万，创2000年4月15日以来最低。

3.上个月美国消费支出增长0.4%，高于2月份的上涨0.2%，而芝加哥4月采购管理指数也高于预期。

4.周四公布的数据还显示，美国3月PCE物价指数年率仅升0.3%，升幅连续第35个月低于美联储2%的通胀率目标；核心个人消费支出物价指数年率增长1.3%，稍低于预期值和前值1.4%。

5.FOMC货币政策声明或维持不变，暗示美联储将在今年稍晚加息。而原油近期企稳反弹提升了通胀预期，这支持美联储年内加息。

6.希腊重组谈判团队，市场对希腊的担忧缓和，即便债权人和希腊不能在4月30日前达成协议，磋商可以延期；希腊持有的现金可以维持到6月份。

下周我们交易市场重点要关注的消息面有(如下)

日期 时间 货币 事件

2015-05-0512:30澳元澳洲联储政策会议，并宣布利率决定

2015-05-0512:30 澳大利亚央行利率决议

2015-05-0517:00欧元欧盟委员会发布经济预测

2015-05-06欧元欧洲央行管委会会议，无利率决议

2015-05-0620:15 美国4月ADP就业人数变化

2015-05-0620:30 美国第一季度非农生产力初值

2015-05-0620:30 美国第一季度非农单位劳动力成本初值

2015-05-0622:00 加拿大4月Ivey采购经理人指数(季调后)

2015-05-0622:30 美国5月1日当周EIA原油库存变化

2015-05-07英镑英国大选

2015-05-0709:30 澳大利亚4月就业人数变化

2015-05-0720:30 美国上周续请失业金人数

2015-05-0720:30 美国上周初请失业金人数

2015-05-08英镑英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议，至5月11日

2015-05-0809:30澳元澳洲联储公布季度政策声明

2015-05-0820:30 美国4月非农就业人数变化

非农就业人数增加当社会经济较快时，消费自然随之而增加，消费性以及服务性行业的职位也就增多。当非农业就业数字大幅增加时，表明了一个健康的经济状况，理论上对汇率应当有利，并可能预示着更高的利率，而潜在的高利率促使外汇市场更多地推动该国货币价值，反之亦然。美国的非农就业数据是外汇市场每月重点关注的经济数据之一，该数据的出笼有可能成为确定汇市方向的一个转折，也有可能带给汇市激烈的波动，愈引发市场对汇方向的模糊。非农就业数据高，证明美国就业市场健康发展，就业率的提升说明美国经济繁荣景气，那么这样就会导致美元涨，黄金白银正好和美元是成反比的。