中国股市走牛，让全球新兴市场投资者措手不及

4月，新兴市场股市以7%的涨幅打了全球许多投资者一个措手不及，这是该指标自2012年初以来的最佳月度表现，其中功不可没的是中国股市令人眼花缭乱的涨势。

中国A股市场自去年9月以来市值翻番，以美元计价的MSCI明晟中国指数今年涨幅将近30%。

MSCI明晟中国海外上市公司指数在4月上扬将近20%，为2007年以来最大单月升幅。这场涨势起初的导火索是国内A股市场走牛，因有迹象显示中国当局将采取行动阻止经济成长放缓的势头。

MSCI新兴市场指数突然大涨，自2012年以来首次单月涨幅超过美国标准普尔500指数。

不过很多投资者可能错过了这波涨势。

新兴股市自2010年底以来一直跑输发达市场，基金对前者亦是兴趣阑珊。据美银美林上月调查显示，逾一半的全球投资者打算在未来一年对新兴市场维持低配。

投资者在4月初进一步削减部位，新兴市场的投资配比要比其在全球指数中的权重低了18%。

中国股市的投资布局可能更加极端。据高盛分析，亚洲(除日本外)基金到3月底低配中国股市600个基点。

这意味着对中国的平均配比，要较中国股市在指标指数中的权重低6个百分点。

高盛称，全球基金和新兴市场基金分别低配140个基点和320个基点。

“中国股市的这波涨势让很多主动型基金经理人很受伤，”摩根大通资产管理驻伦敦投资组合经理Emily Whiting说道。“除非他们是真正的价值投资者，否则大部分并未从本轮涨势中获益。”

基金表现逊色

据高盛估算，这个结果导致新兴市场股票基金当中仅有两成，日本以外亚洲基金仅有四成今年的绩效优于指标，反观过去五年则平均有六七成基金表现超越大盘。

“低配中国的基金经理可兹抵销中国绩效的选择不多，”高盛分析师们并指出，这段期间其他新兴市场中仅有俄罗斯及匈牙利表现不错。

中国过去10年来蓬勃成长，但基金绩效乏善可陈，这足以说明基金经理为何对中国的持仓偏空。但如今中国经济成长放缓，令外界憧憬当局将祭出更多刺激措施，有些人甚至看好政府会推出购债计画。

中国4月调降银行存款准备金率，可望对经济及市场释出1兆(万亿)元人民币(6.2028,0.0000, 0.00%)(1，610亿美元)。

这类措施将有助于抵销，甚至化解美国收紧政策带来的效应。据咨询机构CrossBorder Capital估算，中国经济体内的流动性自10月以来翻番，且逐渐蔓延至股市，连带影响到其他的新兴经济体。

“这是新兴市场的一个重要拐点，”富国资产管理资深投资经理Anthony Cragg称。

“这不仅是中国的表现，而且还有溢出效应，开始改善整体信心...人们现在争相增加曝险。”

高盛认为，将中国配比调整为中性，就会有高达260亿美元资金流入。

但一些投资者可能不急于回调。摩根士丹利分析师称，低迷的增长-回报周期尚未改变，在2012年以来的12个季度中，MSCI新兴股市指数成分企业料第十次出现获利低于预期。

即使在中国，每股盈余(EPS)增长也没有复苏的迹象。

最后还有美联储。新兴股市仍在关注美联储自2006年以来的首次升息，而本周美联储的立场温和，加上美国数据疲软，对新兴股市没有提振。

摩根士丹利称，MSCI新兴股市指数和美元指数(94.8681, 0.0374, 0.04%)之间有很强的负相关性，相关系数接近负0.5，并且认为前者上涨部分是因美元从3月高点回落6%。

他们称，随着美国升息临近推动美元上涨，新兴股市仍面临压力。