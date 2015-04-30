多数企业高管对瑞士经济前景表示悲观

全球知名会计师事务所德勤29日发布季度调查报告称，约60%瑞士企业的首席财务官们对瑞士经济前景持悲观态度，而71%的受访者认为瑞郎升值是企业面临的最大风险。

与去年相比，首席财务官们今年一季度对于瑞士经济前景的表态更为悲观。在接受访问的127名瑞士企业高管中，只有10%的受访者对经济前景持乐观态度，而去年四季度这一比例曾达41%。另外，36%的受访者预测未来瑞士经济可能出现衰退，而前一季度仅有8%的人有这一预期。同时，多数受访企业高管预测，受宏观经济环境影响，未来一年企业收入和利润都将呈下滑趋势。

企业高管们对经济前景感到担忧的主要原因是瑞郎汇率大涨。今年1月瑞士央行意外取消了瑞郎对欧元1.20比1的汇率上限，造成瑞郎大幅上涨，令瑞士出口企业猝不及防。同时，欧元区经济增长乏力、希腊债务问题悬而未决，以及国际地缘政治危机都让瑞士经济面临重重挑战。

针对如何改善经济现状，71%的受访者希望瑞士政府或央行能针对瑞郎升值采取应对措施。同时，高管们认为企业自身应缩减成本、降价销售、裁员以应对危机。

自2009年9月以来，德勤开始发布针对瑞士首席财务官的季度调查报告。报告致力于搜集针对瑞士商业、融资、风险评估和战略前景的观点，以对瑞士经济和企业发展趋势做出分析判断。