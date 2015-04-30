LMAX通过Prime XM拓宽亚太客户东京匹配引擎(TY3)流动性

英国多边交易平台提供商LMAX Exchange日前宣布，通过配价引擎PrimeXM扩宽平台的流动性支持。 此前PrimeXM刚刚完成东京匹配引擎(TY3)的机构级别托管配套安排，辅之XCore执行引擎和MT4服务器至LMAX流动性的同地协作和交叉连接。

此前PrimeXM刚刚完成东京匹配引擎(TY3)的机构级别托管配套安排，辅之XCore执行引擎和MT4服务器至LMAX流动性的同地协作和交叉连接。

通过使用PrimeXM的主机架构，无论是使用FIX或者MT4系统，客户能够在LMAX获取没有“最后一眼”流动限制的交易方式，享受可靠而持续的交易。

以上步骤也是公司扩大客户连接LMAX流动性的最新举措。

PrimeXM全球销售主管Richard Bartlett表示：“两家公司的合作展现了我们对于拓展全球性服务的承诺。在亚太地区的客户现在也能通过连接LMAX在TY3的流动性支持来享受这一独特的模式。”

Richard Bartlett总结说：“我们与LMAX的密切合作在过去数年中获得了诸多成功，两家公司有着对各自领域的高度热情，并有着继续合作的决心。”

LMAX Exchange的国际发展部门主管Andreas Wigstrom补充称，“亚太地区的机构投资者使我们公司增长的一个重要领域，我们很高兴能像亚太客户提供高质量的服务。”