美元指数承压现四连跌

美联储议息会议备受关注，美元指数继续在两个月来的低点附近徘徊。28日，美元指数再度承压，连续第四个交易日走跌。在隔夜美元再度走低后，该指数在亚洲市场暂时企稳，买卖双方势均力敌。29日亚市尾盘，美元指数小幅反弹，但投资者依然谨慎，等待即将出台的美联储声明。

目前，美元走势面临的主要风险点在美联储的政策会议。尽管大部分被调查的经济学家预期本次会议不会有所动作，但关注点在于声明中对经济的研判。

在日前接受调查的59位经济学家中，有73%的人表示美联储首次加息将出现在9月份，这比3月调查中的37%几乎高出一倍，当时大部分经济学家还预计加息会出现在6月或7月。

在经历年初的恶劣天气、海外需求疲软以及西海岸港口罢工等事件，美国一季度经济复苏急剧趋缓。从近期的前瞻数据来看，美国经济仍然没有完全重拾早前强劲的复苏势头。

最新公布的美国经济数据依旧延续近期疲弱态势。美国经济咨商局28日公布的报告称，4月份美国消费者信心指数意外下降，且创下去年12月以来的最低水平。主要由于企业聘用活动有所放缓，且市场有关未来几个月经济增长的预期变得黯淡。美国经济咨商局下属经济指标委员会负责人林恩·弗朗科表示，从数据看，几乎没有证据表明未来几个月时间里美国经济增长动能将会增强。

苏格兰皇家银行28日在最新的技术分析中指出，市场预期美联储政策声明偏鸽派，美元兑多种主要货币均出现多头平仓迹象，在纷纷解除美元兑欧元、英镑、加元等多种主要货币汇率的多头头寸。

全球最大资产管理公司贝莱德基金经理Ibrahim在伦敦接受采访时表示，他已转向稍稍卖空美元。他表示，在再次增加美元多头仓位之前，希望大多数美国前瞻性数据能出现上升势头，且有所偏离的价格措施能得到调整。

不过有市场人士警告称，投资者面临的实质问题是在美联储政策声明中可能无法排除6月份加息的可能性，如果美联储不排除6月份加息，这将给美元带来上行压力。