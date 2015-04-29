央行为何连续上调人民币中间价？

央行连续第五个交易日上调人民币中间价，为去年12月以来持续时间最长的一次。有分析师认为，央行调高中间价的目的在于，希望向市场暗示央行将支持人民币汇率并在长期内维持人民币的稳定。

在围绕中国将推行量化宽松(QE)的担忧情绪减退之际，央行连续第五个交易日上调人民币中间价，为去年12月以来持续时间最长的一次。分析师认为，此举进一步凸显当局长期内维持人民币稳定的决心。

中国央行(PBOC)周三(4月29日)将人民币中间价上调0.07%，至6.1169兑1美元，为12月17日以来最高水平。

在岸人民币兑美元周三早盘基本持平，报6.2048。香港离岸市场，人民币跌0.02%，至6.2064兑1美元。

在岸人民币与中间价之差为1.44%，位于2%限额范围内。

Market News International周一援引未具名人士的话报道，中国正在讨论包括直接购买地方债在内的非常规政策，以重振经济。

《第一财经日报》援引中国央行研究局首席经济学家马骏的话报道，央行手中有充足的工具，足以维持合理的流动性，没有必要通过购买地方债来注资。

据外媒统计，地方政府今年将直接发行超过1.7万亿元人民币债券，为2014年发行规模的四倍左右，旨在将高成本企业债转化为成本更低、更加透明的债务。

中国农业银行国际证券驻香港的研究部联席主管Banny Lam称，在马骏表示QE非中国所必需后，市场对于中国近期将启动QE的担忧已经减弱。

Lam认为，央行调高人民币中间价的目的在于，希望向市场暗示央行将支持人民币汇率并在长期内维持人民币的稳定。

永隆银行(Wing Lung Bank)司库萧启洪表示，后市看未见人民币有下行风险；若中国决心加入SDR，则人民币将保持平稳，甚至小幅升值。

不过荷兰合作银行(Rabobank)称，中国版“LTRO”面世不无可能，人民币或再度走贬。

该机构驻香港金融市场研究主管Michael Every称，中国央行最终可能采取类似于欧洲央行(ECB)长期再融资操作(LTRO)这样的措施，以支持新推出的地方政府债券发行；类似举措或对人民币不利。