从王储到数位高级部长 沙特王室上演惊天剧变

沙特现任国王萨勒曼周三宣布，废除其同父异母弟弟Muqrin的王储及副首相职务，指定其侄子、原副王储纳伊夫王子Mohammed为新王储。沙特国家石油公司执行长Khalid Al-Falih也被任命为卫生部部长，并转为担任沙特阿美的董事长。沙特内部变动经常会影响油价，因为沙特是全球最大的石油出口国，它稳定与否对全球石油供应来说很关键。

据沙特阿拉伯国家电视台周三(4月29日)报道，沙特现任国王萨勒曼(Salman bin Abdulaziz)当天宣布，废除其同父异母弟弟穆克林（Muqrin bin Abdulaziz)的王储及副首相职务，指定其侄子、原副王储纳伊夫王子(Mohammed bin Nayef)为新王储。

同时，阿齐兹还任命他的儿子萨尔曼王子(Mohammed bin Salman)为副王储，并撤销费萨尔王子(Saud al-Faisal)的外交大臣职务，由沙特驻美大使阿祖贝尔(Adel al-Jubeir)接替。此外还任命了其他几位新部长。

此外，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长Khalid Al-Falih也被任命为卫生部部长，并转为担任沙特阿美的董事长。该职位原本是由现任石油部长欧那密担任。

沙特内部变动经常会影响油价，因为沙特是全球最大的石油出口国，它稳定与否对全球石油供应来说很关键。

交易商称，他们在密切关注谁将成为沙特阿美的新CEO，以及石油部长欧那密的位置是否受到影响。欧那密今年79岁，自1995年以来一直担任该国石油部长，他在沙特去年不减产的决定中发挥了重要作用。