全球黄金年鉴：别急着抄底现货黄金 料2016年才由熊转牛

中国黄金协会、世界黄金协会和英国金属聚焦公司周二(4月28日)在北京共同发布全球黄金年鉴2015中文版称，预计2015年全球黄金投资需求将总体保持稳定，还有可能温和上升。而黄金市场由熊转牛将是一个缓慢的过程。

周二(4月28日)发布的全球黄金年鉴2015中文版预计，2015年国际金价仍将继续走低，预测年度均价为每盎司1,190美元，年内最低价为1,080美元；但黄金熊市很可能在2015年走到尽头，并将于2016年由熊转牛。

“尽管我们对2015年美元金价走势持审慎悲观态度，但认为今年黄金市场或将触底，并将于2016年由熊转牛。”全球黄金年鉴2015中文版指出。

年鉴并指出，黄金供需基本面状况将基于新的金价水平发生变化，为金价回升提供更为坚实的基础，而投资者的买入将是推动金价上行的主要力量。

年鉴强调，从2016年起，受多重潜在利好因素的驱动，黄金市场有望回归牛市，这些潜在利好因素包括未来几年间债务、通胀、外汇市场、商品市场和股票市场有望出现有利于金价持续上涨的变化，以及国际局势很可能日趋紧张等。

过去数年间，亚洲新兴经济体（例如印度、泰国，特别是中国）的黄金投资需求增长迅猛，已取代发达国家成为黄金的最大消费者。该趋势在官方部门的黄金购买量和消费者的黄金首饰消费量中也表现得很明显。