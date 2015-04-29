证监会已亮八道警示金牌 外媒4方法助你辨析头部

证监会罕见盘中紧急降温，亮出年内第8道风险警示牌，沪指万亿成交堆出阴线。面对这股“全民炒股”的热潮，证监会周三再度提醒广大投资者特别是新入市的中小投资者，要做足功课、理性投资。Zerohedge网站日前撰文写道，从上两次投机泡沫头部中存活下来的股民知道，预测最后一次泡沫头部的来临时刻是不可能的。

中国股市沪综指周二放量收跌逾1%。沪指全天跌1.13%，收报4,476.21点。

虽然银行等金融股继续承担护盘角色，但由于此前涨幅巨大的中小盘股出现大幅调整，引发投资者忧虑。目前场内获利抛压较重，加之几乎所有权重板块都已轮动一遍，短线大盘仍有向下调整压力。

证监会罕见盘中紧急降温，亮出年内第8道风险警示牌，沪指万亿成交堆出阴线。证监会降温的背景是：在“全民炒股”热情推动下，A股“疯牛”不停蹄，年内大涨近4成。

细数火爆信号

一年前的4月，中国股市还在2000点左右挣扎，今年4月沪指已经逼近4600关口。但现如今是何等火爆的局面。

4月28日，中国结算披露最新数据显示，上周(4月20日至4月24日)，两市新增股票开户数413.86万户，环比增26%，首度突破400万户，再创历史新高。该数据此前已连续5周保持百万户级别增长。

截至4月24日，A股账户数为19859.66万户，其中持仓A股账户数为6236.98万户。此外，新增基金账户数154.14万户，环比增长近28%。基金账户总数突破6000万户，达到6051.22万户。

而据媒体统计数据，4月27日，融资余额单日出现逾250亿元增幅，以1.81万亿元重新改写历史新高，两市融资余额环比增长1.43%，这意味着从券商手中“借钱炒股”的人越来越多。

据中国结算统计，2015年第一季度，新增股票账户同比增长433%，达到795多万户，其中，80后成为主力军，占62%。投资者交易活跃，两市交易金额41.18万亿元，同比增长238.4%，其中自然人投资者的交易金额占八成以上，换手率达100.7%，同比增长67.2%。

证监会年内八提风险

面对这股“全民炒股”的热潮，证监会周三再度提醒广大投资者特别是新入市的中小投资者，要做足功课、理性投资，尊重市场、敬畏市场，牢记股市有风险，量力而行，不要被市场上“卖房炒股、借钱炒股”言论所误导，不要盲目跟风炒作。

事实上，这已经是证监会年内第八次提示股市风险。

2月26日，证监会发布风险提示词条，明确提出“股市有风险，不要卖房炒股、借钱炒股”；

两会期间，肖钢强调，既要看到股市上涨的合理性、必然性，也要看到风险，要提示风险，警示风险，也要注意防范风险；

3月中下旬，中国证监会投资者保护局发布7条投资者风险警示词条；

3月20日，证监会新闻发言人邓舸表示，当前中国经济下行压力较大，部分上市公司估值较高，杠杆资金较为活跃，投资者需注意市场风险，不要有“宁可买错也不能错过”的想法；

4月16日，中国证监会主席肖钢在上证50和中证500期指上市仪式上特别提醒投资者“要保持理性、冷静”；

在4月17日的证监会新闻例会上，证监会发言人邓舸也提醒广大投资者特别是新入市的中小投资者，要做足功课、理性投资，尊重市场、敬畏市场，牢记股市有风险，量力而行，不要被市场上“卖房炒股、借钱炒股”言论所误导，不要盲目跟风炒作；

4月23日下午，证监会投资者保护局副局长赵敏再度提示股市风险，指出股民要“尊重市场、敬畏市场”。

另一边，今年以来，证监会还祭出一系列措施规模市场，包括敲打两融，对12家券商开出两融业务罚单；适当增加新股供给，新股发行提速、扩大融券交易、严打市场操纵行为和内幕交易等等。

许多国内股市的相关机构和投资人，也都希望在转型升级的中国经济环境下，发展“有质量的慢牛市”。

盯紧4信号——外媒助你辨析头部

一方面，市场火爆异常令人心惊胆战，另一方面，业界也在商讨如何判断头部的方法。

Zerohedge网站日前撰文写道，从上两次投机泡沫头部中存活下来的股民知道，预测最后一次泡沫头部的来临时刻是不可能的。文章问道：“不到一年的时间内，经济失速发展的国家，其股票市场竟翻了一番，这真的正常吗？”

而如何判断股票市场是否到了泡沫最后破灭的阶段？网站提供了这四种基本方法：

1. 股票及投机性债务呈抛物线式上升。

2. 主流金融媒体宣称，各种基本原则使明显的泡沫正当化。

3. 传统金融权威机构坚称这并非泡沫头部。

4. 脱离了最后的队伍的股民普遍都表示后悔。