美消费信心指数表现不佳再推金价上行 等待美联储会议

由于美国经济数据再度表现糟糕，回顾周二(4月28日)美元走弱，并且影响了对美联储升息的预期，金价继续限制上涨，回升到了1210美元/盎司上方。周三亚市开后，金价在1212美元/盎司附近波动。

周二金价一度触及三周高端的1215美元/盎司水平。

周二公布的数据显示，美国4月谘商会消费者信心指数自前值101.3回落至95.2，预期101.6；美国4月里奇蒙德联储制造业指数自前值-8回落至-3，预期-2。

美元指数受影响下跌0.8%触及8周低点。

RJO Futures的高级策略师Eli Tesfaye表示，近期的一些美国经济数据表明了美联储可能会延迟更长的时间才开始紧缩政策，“市场参与者们只能押注在黄金上。”

Tesfaye认为，黄金技术面的改善也在吸引着买家们，下一个阻力水平在1224美元/盎司水平。

美联储FOMC会议将会是接下去关注的重头戏，当地时间周三美联储将发布会后声明，市场会就此寻找升息的信息。

美联储将在北京时间周四(4月30日)凌晨02:00公布利率决议，预计将维持货币政策不变，且不会公布最新经济预测，此外美联储主席耶伦(Jannet Yellen)也不准备举行新闻发布会。事实上，在美联储决议公布前，市场仍不乏一些重磅的经济数据，包括美国一季度GDP初值，一季度个人消费支出物价指数(PCE)以及3月成屋签售销售指数。其中美国一季度GDP无疑是重中之重，由于受异常寒冷的天气影响，美国经济第一季度持续走弱，3月份非农就业人数创出一年多以来最低增长，零售和商业设备订单也不及预期。当前预估GDP初值为增长1%，前值为增长2.2%。这就意味着，一旦数据低于预期，美元很可能遭到进一步的抛售，同时提振金价上涨。

德国商业银行(Commerzbank)的分析师Daniel Briesemann认为：“市场参与者们专注在美联储会议上，希望能够得到关于美联储升息的线索。不过，我不认为这一次会有什么惊喜。”

在希腊局势方面，希腊重组谈判团队，市场对希腊的担忧缓和，即便债权人和希腊不能在4月30日前达成协议，磋商可以延期；希腊持有的现金可以维持到6月份。

近期的部分数据暗示，美联储会等待更长时间再升息，市场人士别无选择，只能买入黄金。同时，技术面因素越发正面也吸引买家入市，1224美元是下一个目标位。另一方面，3月黄金ETF的流出量是2013年12月以来的最高水平，其它一些资产的良好表现影响了黄金的吸引力。不过由于近期美国经济数据表现不佳，4月黄金ETF很可能呈现流入的状态。同时，受周一周二金价上行的影响，金价的30天波动性目前接近7周最高水平。

在实物黄金市场，黄金需求在金价回升到1200美元/盎司上方就有所减弱。

此外，数据显示，中国大陆在3月自香港地区进口的黄金跌至7个月最低水平。

SPDR黄金ETF的持有量在周一下跌了0.44%，总持有量跌至739.07吨。