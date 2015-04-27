美元意外遭遇“拦路虎”下周美联储恐再掀巨浪

本周金融市场虽然没有美联储和欧洲央行等重磅央行的政策决议，但是仍是好戏连台。希腊债务谈判跌宕起伏、瑞士央行意外扩大负利率适用范围以及美国一系列经济数据都牵动着市场神经。

美元本周晚节不保，美国经济数据的低迷表现再度成为拦路虎。周初，纽约联储主席杜德利对于美国增长反弹将支持美联储在今年晚些时候决定加息一事相对乐观，这也对于美元构成了一定的支撑，美元指数周中一度触及98.45，这也本周高位。不过，随后陆续公布的3月新屋销售、上周初请和4月Markit制造业等数据均不及预期，这也令市场对于美国经济的担忧加剧，美元指数自周三之后一路走低，周五最低跌至96.77，收于96.91，再度逼近96.30/50的近期关键支撑。

欧元本周先抑后扬，周初有消息称，希腊正游走于破产边缘。外媒援引希腊财政部官员的说法称，政府将需要动用公共部门总共20亿欧元的剩余现金储备，用于月底支付公务员工资以及养老金。欧元/美元震荡回落，最低触及1.0660。不过，美元随后走软，这也给欧元提供了间接支撑，欧元/美元震荡回升。周五希腊和债权人谈判尽管未能达成一致，但雅典方面明确表示愿意做出大让步，这也让市场看到了希望。欧元/美元在一度刷新1.0897的高位后窄幅震荡，最终收于1.0870。

英镑本周表现抢眼。周中的英国央行会议纪要暗示通胀升势可能会超出预期，而货币政策委员会也一致认同下一步行动是加息，这给英镑多头吃了一颗“定心丸”。英镑/美元自周二起收出日线四连阳，汇价周五更是大涨逾150点，最高触及1.5183，并收盘于该位置，显示出强劲的势头。

日元本周延续区间震荡格局。美元/日元周中一度升至120.09水平，但是受到美元走软影响，汇价周五显著回落，最终收于118.92。

商品货币方面，澳洲联储史蒂文斯再度口头干预澳元汇率，他表示澳洲联储委员会已经表明若有必要将降息的意愿，并指出澳元汇率在未来非常可能进一步下跌。澳元/美元随后急挫逾50点，周初最低触及0.7682。随后汇价震荡回升，周五最高升至0.7840，收于0.7822。美元/加元延续破位下行趋势，汇价周五最低触及1.2101，收,1.2178。

瑞郎本周波动加大。周中瑞士央行意外扩大负利率适用范围，引发美元/瑞郎急升至0.9713，但瑞郎的吸引力依然强劲，随后汇价又收出大阴线，周五收盘报0.9534。

现货黄金本周波动加剧，金价突破三角形收敛。美国股市再创新高，市场风险情绪升温，黄金的吸引力减弱，周五金价再遭打压，一度重挫逾20美元。最低触及1174.13点，收盘报1179.10美元/盎司。

原油本周震荡整理，在经过了上周的强劲上扬之后，油价本周放缓了前进的步伐。沙特周初宣布暂停对于也门胡赛武装的空袭，油价随后显著回落。不过，停火很快被打破，油价也随之回升。美国原油期货周中最低跌至55.73美元/桶，周五最终收于57.15美元/桶。

本周重要事件回顾：

希腊面临资金枯竭窘境 谈判无果雅典愿意让步

希腊债务谈判迟迟未能达成一致，该国本就脆弱不堪的资金池正面临断裂的风险。本周就有消息称，希腊正游走于破产边缘。

外媒周一援引希腊财政部官员的说法称，政府将需要动用公共部门总共20亿欧元的剩余现金储备，用于月底支付公务员工资以及养老金。

该财政部官员表示，如果政府无法动用各个公共部门--包括一系列养老金和地方政府手中剩余的20亿欧元现金储备，那么从4月20日开始，政府的现金余额就将沦为负值。如果拿不到这些资金，政府月末的薪资缺口就将达16亿欧元。

资金眼看就要枯竭，希腊和债权人的谈判却依然没有能够达成一致。在周五欧元区财长会议上，希腊与债权人再度谈崩。

希腊再度谈崩的消息传来之后，欧元/美元随后震荡回落至1.0815附近，将周五日内的大部分涨幅回吐。不过，受到美元走软的支撑，欧元/美元仍守住1.0800关口，收于1.0870。

法国农业信贷银行(Credit Agricole SA)G10外汇分析主管Valentin Marinov称：“尽管希腊问题仍然困扰着欧洲，欧元兑G10货币还是表现了相当的韧性。投资者愿意等待希腊问题得到解决并保持对欧元的信心。”

欧元集团主席戴塞尔布卢姆在会议之后表示，若要对希腊发放援助，需要全面而综合的希腊改革清单。

他指出，“希腊与欧洲借款人未能达成援助协议，主要责任在希腊政府。希腊政府需履行其对债权人的承诺，希腊经济存在很大问题，其与债权人的谈判非常关键且紧迫。”

希腊财长瓦鲁法基斯表示，“希腊政府无法接受调降退休金；可能即将就企业私有化达成协议。”

他说道，“很显然过去几周的谈判进程中各方已逐渐靠拢，希腊对于任何加快谈判进程的建议都是开放的。但希腊不希望签署要求不可能实现的初始预算盈余要求的协议。”

不过，他随后又表示，为了达成协议，希腊目前愿意作出“巨大让步”。他的这一表态也让市场的担忧有所缓解。

之前。希腊在2月时承诺将在4月底前与债权人就改革清单达成协议，以期取得剩余72亿欧元的援助款项。希腊及债权人2月20日决议就全面改革方案达成协议的期限为4月30日。

美国经济数据再成“拦路虎” 美元升势再度受挫

本周美元指数先扬后抑，而美国经济数据再度成为“拦路虎”，市场对于美国经济在二季度能否显著回升的忧虑正在上升。

周三公布的美国3月成屋销售飙升，美元一度获得支撑。但周四公布的上周初请数据显示，美国上周初请失业金人数连续三周回升，四周初请均值也由月初(截止4月4日一周)的28.2万连续两周增长，升至28.5万。

随后公布的4月Markit制造业采购经理人指数初值由前值55.7下滑至54.2，预期55.5。制造业疲软的主要原因在于出口订单下降，或表明美元走强对出口竞争力造成一定影响。此次制造业增速是今年1月以来最为疲软的一次，这或再度表明美国第二季度经济开局不佳。

3月新屋销售月率大幅下滑11.4%(跌幅创下2013年7月以来最大)至48.1万户(预期51.5万户，前值修正为54.3万户)拖累上个月触及的七年高位，且创下四个月以来最低水平。

此外，周五公布的美国4月耐用品订单月率增长超预期，但是分项数据显示美国资本耐用品订单连续七个月下滑，暗示企业投资支出仍谨慎。

美国商务部(DOC）周五(4月24日)公布的数据显示，美国3月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率下跌0.5%，预期增长0.3%，前值修正为下跌2.2%。

华尔街日报评论称，飞机及汽车需求上升使得3月耐用品订单增加，但相关分项数据表明企业仍在继续缩减投资；扣除飞机非国防资本耐用品连续7个月录得下滑，反映出企业在面临低油价及美元上涨的诸多困难因素下对开支更为谨慎，侧面印证美国3月工业产出下滑的事实。

在数据公布之后，德意志银行(Deutsche Bank)随即宣布，将美国第一季度GDP增速预期从1.7%大幅下调至0.7%，这也对美元构成了一定的下行压力。

德意志银行经济学家Joseph Lavorgna在报告中写道，美国3月份耐用品订单数据显示第一季度经济活动更弱。订单、出货以及库存指标疲弱意味着第一季度资本开支和库存增长大幅减少。

耐用品订单数据公布之后，美元指数扩大跌幅，最低跌至96.77，再度逼近96.30/50的近期关键支撑。

沙特出尔反尔原油宽幅震荡 黄金再遭巨量抛单打压

沙特本周宣布停止对于也门空袭之后又继续展开行动，这也让国际油价随着也门局势的变化而宽幅震荡。

沙特周二表示，也门的行动已消除所有威胁，不再对沙特和地区造成危险。沙特国防部长宣布，对也门的空袭行动结束，军事目标已将达到，将开始名为“恢复希望”的新行动。不过，他还称，若事态必要，仍考虑在沙特使用军队。

也门紧张局势告一段落，原油风险溢价消退，布伦特原油期货周二下跌1.37美元，跌幅2.16%，收报62.08美元/桶。

不过，这一停火没有能够维持多久。就在沙特宣布空袭结束后几个小时，沙特为首的联盟周三又再度派战机对也门进行轰炸。与此同时，胡塞武装与效忠也门总统哈迪的武装在地面再次交战。

沙特驻美国大使Adel al-Jubeir随后在华盛顿明确表示，轰炸行动还未完全结束。他强调，沙特会继续用武力来阻止他们通过激进行动控制也门。

国际油价也随之回升。美国原油期货周中最低跌至55.73美元/桶后震荡上行，周五最终收于57.15美元/桶。

黄金本周突破三角形收敛，周五金价再现巨量抛单。金价在美市盘中加速下行，急跌逾20美元刷新逾一个月低点1174.13美元/盎司，最终收于1179.10美元/盎司。

据CME即时交易数据，COMEX最活跃的6月黄金期货合约在北京时间22:00出现5861手合约交易，现货黄金受大量卖盘拖累下挫近5美元。

知名财经博客Zerohedge分析认为，美股高开引发风险情绪上扬，资金回流股市，从而打压黄金价格。

下周市场展望：

下周初市场事件较为清淡，周一中国将公布3月规模以上工业企业利润。近期，关于中国央行将进一步采取宽松措施的消息不绝于耳，投资者可以对该数据予以适当关注。晚间，欧洲央行副行长康斯坦西奥将在布鲁塞尔发表讲话。

从下周二起，一系列重磅经济数据和事件将陆续登场。早间，日本将公布3月季调后零售销售月率。之前曾有消息称日本央行将在4月采取新的刺激措施，如果日本零售数据表现不佳，恐将加剧这一预期。下午，英国将公布一季度GDP数据。本周的英国央行会议纪要显示，货币政策委员会一致认同央行的下一举措将是加息。如果下周的英国一季度GDP数据能够支持央行的论调，英镑有望延续升势。晚间美国将公布2月S&P/CS20座大城市房价指数年率等数据。此外，澳洲联储主席史蒂文斯和加拿大央行行长波洛兹也将在周二发表讲话，前者刚刚对于澳元汇率进行过“口头干预”，他的讲话尤其值得关注。

下周三，欧元区数据将在下午集中登场，欧元区将公布4月经济景气指数，英国将公布4月零售销售差值，德国公布4月CPI年率初值。晚间则是重头戏，美国将公布第一季度实际GDP年化季率初值。之前，由于近期经济数据表现低迷，投行纷纷下调对于美国一季度经济的预期。一旦数据不及预期，恐加剧市场对于美国经济复苏的质疑，从而导致美联储年内加息预期降温。

下周四，日本央行、新西兰联储和美联储政策决议将重磅登场。作为市场关注的焦点，美联储政策决议是重中之重。市场普遍预计美联储将会维持政策立场，但可能会重提美元升值拖累经济复苏。日本央行政策会议也看点颇多，央行将在货币政策会议上将公布半年度展望报告。此外，欧洲央行将发布经济公报。数据方面，日本3月工业产出月率、欧元区4月CPI年率初值、加拿大2月GDP月率和美国3月核心PCE物价指数年率都可能会对市场产生冲击。

下周五，基本面重新回归清淡。日本将公布3月失业率和3月全国核心CPI年率，中国方面将公布4月官方制造业PMI数据。而美国方面，关注4月ISM制造业PMI和其中的就业分项指标

下周金融市场重要指标和风险事件：

周一

09:30 中国3月规模以上工业企业利润

18:00 英国4月CBI工业订单差值

重要官员讲话：

20:00 欧洲央行副行长康斯坦西奥在布鲁塞尔发表讲话

周二

07:50 日本3月季调后零售销售月率

16:30 英国第一季度GDP年率初值

21:00 美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率

重要官员讲话：

06:40 澳洲联储主席史蒂文斯在澳洲金融评论报银行业与财富峰会上讲话

20:45 加拿大央行行长波洛兹、副行长威肯斯在下议院常务委员会上发表讲话

周三

14:00 德国3月实际零售销售月率

17:00 欧元区4月经济景气指数

18:00 英国4月零售销售差值

20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值

22:00 美国3月成屋签约销售月率

周四

17:00 欧元区4月CPI年率初值

20:30 加拿大2月GDP月率

20:30 美国上周季调后初请失业金人数、美国3月个人收入月率

重要会议：

02:00 美联储FOMC宣布利率决定，并发表政策声明

05:00 新西兰联储公布货币政策声明和利率决议

11:30 日本央行召开货币政策会议，并发布政策决议声明

其他重大事件：

16:00 欧洲央行将发布经济公报

周五

07:30 日本3月失业率、3月全国核心CPI年率

09:00 中国4月官方制造业PMI

22:00 美国4月ISM制造业PMI

重要官员讲话：

08:00 新西兰财长英格利希在惠灵顿发表讲话