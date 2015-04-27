揭秘“国家队”最新动向 技术面重压之下掘金A股估值洼地

中国股市上周五收跌，结束此前三连涨。但上证指数上周仍累计上涨2.48%，为连续第7周上涨。

分析师指出，受新股发行提速影响，上周五盘中交投热情减弱，加之前期累积的获利盘较大，且面临周末投资者担心利空消息再现，套现压力加大，尾盘南北车大幅反弹拉动下股指缩减跌幅，料短线大盘将出现调整。

技术面面临重压力

而从技术面看，沪指面临重要技术压力。虽然再创本轮新高，但上周指数盘中升至4,420点附近重要技术位后震荡回落，市场情绪有降温迹象，短线料续有脉冲式上攻，但上方压力重大，短中线大盘均开始面临回调整理要求。

路透社在市场技术分析中写道，在市场人气仍高涨情况下，短线沪指料续有脉冲式上攻，但4,420点以上风险收益比将明显上升，冲高之后难以站稳，同时5日均线下周初上移至4,380附近，构成短线支撑。

短期技术面继续走弱，KDJ即将形成死叉，RSI连续背离多日后死叉下行，MACD居于高位继续上行空间有限。另外本周三形成的4,293-4,297点跳空缺口大概率为竭尽缺口，存在回补要求，若大盘二次回探下破5日均线，补缺下跌走势将展开。

路透这并指出，上周大盘再创周成交额天量，资金推动型行情特征明显，后市运行仍将受资金流向影响，上涨需要增量资金源源不断的推升，而此前进场资金获利幅度可观，一旦套现将对大盘形成不小冲击，后市震荡将继续加大。

国家队大批介入生物医药股

指数面临重压，A股市场到底还有没有值得投资的洼地？不妨看看“国家队”的操作动向。

据国内媒体统计，截至上周，上市公司今年一季度财报显示，社保基金一季度新进或增持的医药生物类股达到28只，占医药生物板块198只成份股的14.14%，其行业占比在28个申万一级行业中排名第二。

具体来看，社保基金一季度新进信邦制药、恒瑞医药、中恒集团、康缘药业、佛慈制药、昆药集团、太龙药业、紫鑫药业、嘉事堂、双龙股份、誉衡药业和亿帆鑫富等12只个股，其中信邦制药(1136.58万股)、恒瑞医药(1018.87万股)新进股份数量在1000万股以上；从增持角度看，华东医药(660.72万股)、通化东宝(599.99万股)和香雪制药(543.12万股)等3只个股社保基金一季度增持数量在500万股以上。

资金流向方面，在上述8只个股中，中恒集团(2.46亿元)、恒瑞医药(1.90亿元)、通化东宝(1.26亿元)和人福医药(1.17亿元)等个股上周大单资金净流入额均在1亿元以上，共计流入约6.79亿元，在资金的热捧下，上述个股有望继续走高。

而4月份以来的股价表现看，在上述28只个股中，北陆药业以38.45%区间涨幅排名第一，另外众生药业(37.42%)、香雪制药(31.52%)、通化东宝(30.40%)、通策医疗(26.86%)、华海药业(24.77%)、恒瑞医药(23.56%)、太龙药业(20.29%)、昆药集团(18.66%)和亿帆鑫富(18.64%)等个股均跑赢同期大盘。

B股洼地效应显现

与此同时，近期来，一直交投清淡的B股市场明显升温。本月初，B股成交额大约在4亿元，经历4月10日之后几日的飙涨，B股市场成交目前已经放大至10亿元左右。

统计数据显示，A、B股目前折价率沪B折价较高，并已超过了50%，而深市B也到了30%以上的折价率。目前两市共计103家B股，其中上海B股53家，深圳B股50家，其中不少优质公司市盈率不足15倍。

业内人士分析，从B股市场近期的走势来看，近期出现快速飙升，补涨的因素不容忽视。

申万宏源的一份报告分析，对B股指数未来有两个判断：一是新高不断，二是上证B指迎头赶上，逐渐缩小与深证B指之间的涨幅差距。申万宏源认为，B股由于投资者相对较少、机构较少，更多时候反映的是跟随效应，由A股的涨跌来帮助完成中枢定价。

业内人士认为，随着资金流动性的充裕，投资者开始寻找市场中的估值洼地。港股的连日上涨，降低了AH溢价指数，但是随着H股的滞涨，B股成为资金寻找的估值洼地。

信达证券宏观策略分析师谷永涛也分析，以整体法算，按照4月10日收盘价计算，B股目前整体PE、PB分别为19.17倍、1.72倍，整体ROE为10.18。相对于整体主板、中小板和创业板，估值相对便宜。

除了估值低，可以跟随A股、港股上涨外，分析人士认为，改革预期也是上涨的重要原因。

国信证券分析师郦彬表示，改革大背景下解决B股历史遗留问题渐行渐近。“新国九条”中明确提出要“稳步探索B股市场改革”，沪港通顺利运行提供了借鉴经验，随着注册制、深港通的逐步落地，未来B股市场改革势在必行。