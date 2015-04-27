本周美联储日本瑞典等央行将召开政策会议

本周有数家央行召开政策会议，包括有美国联邦储备委员会(美联储/FED)、日本央行和瑞典央行。这些央行在降息之路走到头后，全都已转为购买政府公债。

根据上周公布的路透调查，近来的宽松政策，加上油价腰斩，让消费者意外获益，但对全球经济展望的改变却不大。

美联储甫于略逾六个月前结束其量化宽松计划。但看来美联储可能被迫直到今年稍晚才会将利率自纪录低位上调，而非如预期的6月。

由于冬季天气不佳，西岸港口的贸易受阻，加上美元升值如今正抑制通胀和美国出口，今年年初美国经济表现令人失望，都使得低利率将维持更久。

很少有人预计美联储会在为期两天的政策会议结束后启动加息。若真的加息，将是近10年以来的首次。薪资和通胀仍未大幅增长，甚至就业市场也遭遇挫折。

不过很多人预计，美联储将在周三的政策声明中表明，倾向于抓住所能找到的第一个坚实机会，来使极度宽松的货币政策回归至更加正常的轨迹。

“就业市场进一步改善，经济前景‘更趋平衡’以及对通胀前景抱有信心，被视为将很快启动加息的明确信号，”法国巴黎银行的分析师在一份客户报告中写道。

但全球增长前景和全球金融市场的交易行为似乎并未更趋平衡。就在本周，美国Nasdaq指数重回上次科技股泡沫时期创下的纪录高点。

受对欧洲央行的主权债券购买计划的预期提振，德国股市今年以来已飙升逾20%。欧洲央行在上月启动了该计划，尽管提振了股市，但对欧元和公债收益率也构成了相同力度的打击。

欧元区前景在过去几个月显然有所改善，但鉴于经济成长依然不温不火，居高不下的失业很难有改观，而且希腊风险仍真实存在。希腊正逼近资金告磐，难以偿债，面临违约风险。

下周将公布的欧洲央行数据将验证，欧元区银行业者对企业发放的民间贷款规模是否确实在上升。

日本方面，日本央行为了摆脱通缩一直在实施宽松政策，但进一步实施大举货币宽松措施能否奏效让人生疑。

在日本政府加大经济刺激力度、推出数万亿(兆)日圆购债计划以提升通胀率两年后，日本经济已摆脱了销售税上调导致的衰退局面，目前的物价前景与2013年非常类似。

“自该计划推出以来，薪资和定价行为变化很小，”独立咨询公司凯投宏观(Capital Economics)首席亚洲经济学家Mark Williams写道。

多位熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行可能调降对当前财年的通胀展望，仍有可能采取更多刺激举措，但要等到今年稍晚，可能10月才会行动。

瑞典央行已经将政策利率降至零以下，并且正在购买资产以抵御通缩，但该央行还面临增长稳健、房价高涨和家庭债务等问题。

如果这还不足以让外界观察人士觉得，各国央行不能完全掌控经济，那么下周巴西央行会议，则面临全然不同的困境。

虽然其他大多数央行都在降息，包括中国和印度等新兴市场国家央行，但巴西央行面临的问题是，经济衰退和恶性通货膨胀。

最新调查显示，巴西央行预计将再次升息50个基点至13.25%，其利率水平已经在全球位居前列。