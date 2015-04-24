希腊财长博文证实，该国对债权人要求做出让步

希腊周五对国际金主要求的一些重要改革项目做出让步，希望换取新的资金援助。该国很快将资金告罄。

在周五的一篇博文中，希腊财长瓦鲁法基斯同意了债权人的部分条件，今天欧元区财长在里加召开会议，讨论希腊改革的进展。瓦鲁法基斯在他的博客上承认有必要进行改革。

德国4月IFO企业景气判断指数升至近一年来最高

德国4月IFO企业景气判断指数上升至将近一年最高水平，显示欧洲最大经济体--德国的经济在第二季有强劲开局。4月IFO企业景气判断指数从3月的107.9上升至108.6，为2014年6月以来最高值，且略高于路透预估的108.4。

IFO经济学家称，德国经济前景依然很好，这些经济数据支撑了我们自春季以来的预估，且欧元的低汇率帮助弥补了全球其他地区经济增长疲软的影响。

韩国企划财政部长官称第二季经济环比增长率料超过1%

韩国企划财政部长官崔炅焕表示，韩国经济尚未显示出坚稳复苏的迹象，但他补充称韩国经济第二季环比成长率料高于1%。崔炅焕还对记者表示，第一季经济增长受到去年第四季表现疲弱的影响。就在此番言论发表的前一天，韩国央行称第一季经季节调整GDP较前季上升0.8%。

路透调查显示，本财年及下一财年的通胀率料差不多是日本央行预估的一半，凸显实现远大物价目标的艰难程度。分析师认为日本央行要等到10月左右再进一步放宽政策。

对21位分析师的调查显示，本月始的当前财年，日本扣除食品但包括油价在内的核心消费者物价指数(CPI)料仅上涨0.3%。

个股消息：

日本马自达汽车预测，2015/16财年营业利润将略增3.5%，因日圆兑欧元及澳元升值所带来的害处，更胜于强势美元所带来的好处。马自达在声明中预计，2015/16财年营业利润为2,100亿日圆(17.6亿美元)，预估汇价为美元兑120日圆，及欧元兑130日圆。汤森路透在周五声明出炉前对24名分析师所作调查预估，公司年度获利将在2,340亿日圆左右。

韩国双龙汽车发言人表示，印度马恒达(Mahindra and Mahindra Ltd)否认了该公司计划增持双龙汽车股份的媒体报导。双龙汽车周五收跌9.51%，报9,230韩元。

印度电视台CNBC-TV18周三未指明消息来源报导称，马恒达计划在年底前将对双龙汽车的持股上调至90-95%，目前则持有72.85%。该报导周四带动双龙汽车股价收高14.6%。

[市场摘要]

日本股市：中止三日来涨势而收低，但石油类股上扬

日本股市周五收低，中止三个交易日来的涨势，因受投资者获利了结打压，不过能源相关类股因原油价格上涨而表现优于大盘。日经指数收低0.8%，报20,020.04点，本周累计涨1.9%。东证股价指数跌0.4%，报1,618.84点。

中国股市：沪综指收跌结束三连涨，新股发行提速大盘调整压力加大

沪综指收跌，结束此前三连涨。分析师指出，受新股发行提速影响，今天盘中交投热情减弱，加之前期累积的获利盘较大，且面临周末投资者担心利空消息再现，套现压力加大，尾盘南北车大幅反弹拉动下股指缩减跌幅，料短线大盘将出现调整。

沪综指收报4,394.13点，跌20.82点，或0.47%；该指数本周累计上涨2.48%，为连续第七周上涨。上证A股今日成交9,158亿元人民币，上日为9,591亿元。

香港股市：恒指收升，因寄望有更多基金资金流入港股

香港股市主要股指收涨，受到料将有更多内地资金流入的期待所提振。恒生指数涨0.8%至28,060.98点，本周上涨1.5%。恒生国企指数扳回稍早跌幅，收涨0.1%至14,488.99点。

汇市：欧元/美元触及两周高位，受德国IFO数据和希腊进展鼓舞

欧元兑疲弱的美元触及两周高位，因德国IFO企业景气判断指数升高，且期望财力短缺的希腊在获得新融资方面取得初步进展。德国总理梅克尔周四表示，必须采取一切措施，防止希腊在与国际贷款人达成资金换改革协议之前就资金告罄，这扶助欧元人气。

欧元在伦敦时段触及1.0898美元高点，今日涨0.6%，并创下4月7日来最高水准。美元指数跌0.5%，报96.782。美元兑日圆略跌至119.34。

欧元债市：德债收益率小跌，但本周料创今年以来单周最大升幅

德国公债收益率(殖利率)小跌，但本周可能录得今年以来最大单周升幅，因希腊短期内违约的疑虑降低，减弱了避险资产买气，不过欧洲央行买盘仍提供支撑。德国10年期公债收益率跌1个基点，至0.15%。

国际油市：油价自年内高位小幅回落，但仍有望录得周线涨幅

油价持稳于近上日所及年内高位附近，仍有望录得周线涨幅，此前也门境内的空袭行动恢复，激起对中东石油运输安全的担忧。0706GMT，布兰特原油期货涨0.22美元，至每桶65.09美元。周四结算价上涨2.12美元，盘中一度触及去年12月10日以来最高水准65.58美元。美国6月原油期货涨0.08美元，至57.82美元。

全球金市：美国疲软数据支撑现货金，但周线恐再度下跌

由于美国经济数据疲软，现货金守住海外市场涨幅，但金价料将连续第三周录得跌幅，因美联储何时开始升息的不确定持续笼罩。

0743GMT，现货金持稳于每盎司1,194.20美元，上日金价上涨0.6%，因美国一周初请失业金人数、制造业及房屋销售数据疲软。

金属期市：期铜上涨，受到亚股走强的提振

期铜收高，受到强劲亚股的提振，扭转隔夜因中国制造业数据疲弱而下跌的走势。

0800GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.5%，报每吨5,968美元，上日收盘报5,940美元。上海期交所主力6月期铜涨0.5%，至每吨43,310元人民币(6,989美元)。